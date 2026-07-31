КС образува три дела по жалби на ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната“ – 2 срещу Закона за бюджета и 1 срещу бюджета на ДОО

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Конституционният съд образува три дела – две по искания на депутати от т ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промянта“ срещу Закона за държавния бюджитет и едон по искан на ПП срещу „малкия “ бюджет на ДОО.

Двете партии взаимно са се подпомагали с подписи, за да съберат необходимата бройка и да сезират КС.

Съдия докладчик по жалбите на ГЕРБ – СДС ина „ПП“ срещу дъражвиня бюджет е съдия Соня Янкулова.

По това дело от ГЕРБ искат държавния бюджет, приет на 24 юли 2026 г. да падне в цялост, като бъде бъде обявен за противоконституционен поради несъответствието с приниципите на правата държава и премимството на международното право (чл. 4, ал. 1 и 3 и чл. 5, ал. 4 от Конституцията). Те смятат, че не е спазен закона за публичните финанси, което по думите им противоречи на конституцията. В бюджета е заложен дефицит от 5,7%, при разрешен по закон 3%.

„Ние смятаме, че не може съществуващите фискални правила подписани в закона за публичните финанси с лека ръка да бъдат нарушавани.“, заяви Владислав Горанов.

По закона за държавиня бюджет „Продължаваме Промяната“ атукуват обвързването на магистратските заплати с депутатските, което според Стою Стоев е ярък пример за противоконституционност в бюджета и директно нарушение на принципа на разделение на властите.

Те атакуват и промениете в механизма за определяне на минимална работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Стоев посочи, че няма задължение да има конкретен механизъм, но има задължение по международен договор да има формула за изчисляването. Оспорена е и промяната, според която работата на 4-ри часов работен вече няма да се зачита за цял работен ден.

Третото дело образувано от КС е по искане на „ПП“ срещу „малкия“ бюджет на държавното общественото осигуряване (ДОО) , в което се иска установяване на противоконституционност на разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за ДОО, свързана със Закона за здравето. Оспорената уредба създава нов ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение, пише в искането до съда.

Докладчик по това дело е съдия Борислав Белазелков.

Предстоящо е съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители.

От „Демократична България“ не са подкрепили исканията срещу бюджета.

В сряда президентът Илияна Йотова каза, че няма да наложи вето върху бюджета на мнозинството на Румен Радев, а днес законът бе обнародван в Държавен вестник и от утире влиза в сила.

Един от аргументите на Йотова бяха тревожни данни за състоянието на публичните финанси. По думите ѝ към момента над 3 милиарда евро задължения остават неразплатени, а приблизително още 1 милиард евро няма да постъпят като приходи в бюджета, тъй като вече са били авансово събрани.

Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не предполагат и не намират основания за противоконституционност в закона, каза още Йотова.