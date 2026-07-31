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Найденов: Оказва се, че „Хемусгейт“ не е единичен случай, „забравени“ са още схеми за различните лотове по пътищата

De Fakto 31.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 218 Прегледа

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Министърът на правосъдието Николай Найденов

По повод вчерашната среща на министрите Николай Найденов и Иван Шишков с и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова за бавна реакция на прокуратурата по сигнали за строителството на пътища,   правосъдният министър каза:  „Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да получим  информация за движението на всяка една преписка.  Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави“, заяви Найденов в  „Интервюто в Новините на NOVA“.

„Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един случай – има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ“, коментира той.

Найденов подчерта, че са  отправили „любезна покана“ към и.ф. главният прокурор да провери преписките. „Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не“,  добави той.

Главният прокурор е важен, но нека не забравяме ролята на прокурорите по места, които при един и.ф. прокурор или фигура, която не е толкова силна, започват да имат определени практики по места, които не винаги са в съзвучие с духа на закона“, отбеляза Найденов.

  Във връзка с критичното изявление на премиера  Румен Радев от онзи ден към прокуратурата по  разследването с ВиК-Бургас, Найденов  потвърди:  „Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагаеми зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе, посочи той.
Не са ясни обаче причините за техните отводи“, коментира той.

В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем – създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира“, изтъкна Найденов.

От думите му се разбра, че вече има прокурори, които не са си направили отвод и  работят по този казус. „Не бих се наел да давам срокове, тъй като прокуратурата работи със собствени правила“, каза той.

Бавннте действия на прокуратурата критикува и вътрешният министър Иван Демерджиев, който посочи разследването на ВиК Бургас и подозрението, че е замесен  местен партиен лидер, а едва след критичните изявления на министър- председателя Румен Радев, е назначен наблюдаващ прокурор по делото.

В сряда премиерът Радев  попита кой е работодател на тези прокурори –  държава или организирината престъпност, а и.ф Ваня Стефанова назначи проверка за движенито на досъдбното производство.

 За  „Баба Алино“

„Всички нотариуси, които са изпълнявали сделки там, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарно производство“, обяви правосъдният министърът.

Всички нотариуси, които са изпълнявали сделки там, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарно производство“, заяви той.

Найденов  отбеляза, че не само нотариусите са проблемът в „Баба Алино”:

Тук става въпрос за незаконно строителство, което е разрешено със съответните документи – тяхната работа е вторична, не е построила сградите и не е създала скиците“, каза той.

 За ВСС

До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС.

Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата годин, отбеляза още правосъдният министър.

Нужна е промяна на дебалансираното наказателно правосъдие 

Нашумялата критика на управляващите през седмицата към държавното обвинение предизвика  коментари с различни нюанси и в политическите среди.  Но докато някои от тях  изглежда  преследват  качване на партийния рейтинг,   трудно може да се заобиколи правното мнение  на бившия правосъден министър Андрей Янкулов, който   напомни,  че сегашните сблъсъци на изпълнителаната власт с прокуратарата, са добре познати и  на предишни управляващи.

Cъщинaтa нa пpoблeмa e в пpaвoмoщиятa нa инcтитyциятa, ĸoитo ca пpeĸaлeнo гoлямaтa влacт, ĸoятo ѝ e дaдeнa, ĸoятo e нeбaлaнcиpaнa и нe дocтaтъчнo ĸoнтpoлиpaнa нa пpoцeдypнo нивo. Toвa лoгичнo вoди влacттa дa ce yпpaжнявa пo тaĸъв нaчин – бeз ĸoнтpoл и бaлaнc“, каза той.

При такива правомощия,    избopите на нов ВСС, нa глaвeн пpoĸypop и нa пpeдceдaтeл нa BAC нямa дa peшaт проблема с  paзплитaнeтo нa мpeжитe зa пapaлeлнo пpaвocъдиe, ĸoeтo пo ĸaнaлния peд нямa ĸaĸ дa ce cлyчи, изтъкна Янкулов

Нужна е  пoлитичecĸa ĸoнцeпция  за промяна на  дeбaлaнcиpaнaтa cиcтeмa нa нaĸaзaтeлнo пpaвocъдиe, която позволява на прокуратурата в едни случаи да бъде “ бухалка“, а в други – „чадър“   нa фaзaтa нa дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo пo линия нa нaĸaзaтeлнoтo oбвинeниe и нaĸaзaтeлнoтo paзcлeдвaнe, отбеляза службният правосъден министър.

 

 

 

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