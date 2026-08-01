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На Бузлуджа по-малко, но верни: Няма нужда да се сърдим и цупим, а да се разберем, от БСП има нужда, заяви Крум Зарков

De Fakto 01.08.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 108 Прегледа

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Традиционният Национален събор на левицата събра социалисти от цялата страна на Историческата поляна под връх Бузлуджа, за да отбележат 135 години от Бузлуджанския учредителен конгрес на партията и от създаването на организирано социалистическо движение в България.

Съборът премина под мотото „За социализъм с бъдеще“. Присъстваха членове и симпатизанти на партията, гости от младежки организации и политически формации и граждани, съобщи БТА.

Тържествените чествания започнаха с поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Веднага след това бе поставено началото на политическия митинг.

БСП няма да бъде спрягана в минало време. БСП е партия с бъдеще, защото от нея има необходимост“, каза от сцената председателят на партията столетница Крум Зарков. Той допълни, че днес партията се събира, за да се възстанови.

Ние допуснахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Няма нужда да се сърдим и цупим, а трябва да се разберем. Има три думи, които са моят план за възстановяване, ако вие ги приемете. Това са консолидация, организация и реализация“, каза Зарков.

Лидерът на БСП заяви, че основното мото, под което преминава събитието на Бузлуджа днес, е, че социализмът има бъдеще.

„Напълно възможно е с добросъвестен труд да се живее добре. Няма нужда да се приема общество, което зачита единствено хитростта, триковете, измамата и корупцията. Това е основното ни послание“, каза Зарков.

Крум Зарков

По-рано:   „Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато.

Виждам две неща — първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани, и второ — една обективна необходимост от различен вид политика.

Това е един събор, но той е със статут на събрание, в което да вземем решения и да начертаем пътя“.

Обърна се с призив към социалистите да не се предават.

Зарков посочи, че ще сезира партията с нов проект на устав, който да бъде адекватен на партийната ситуация и на политическото съвремие.

Той  допълни, че подкрепата на Илияна Йотова за президент от БСП е естествена и логична.

„Подкрепихме нейната заявка и куража да се кандидатира за президент. Очакванията ни към нея не са в бъдеще време, защото ние видяхме през годините какъв политик е Илияна Йотова. Видяхме и какъв държавен глава е, така че очакваме тя да стои на поста си, както и досега – достойно, като обединител“, коментира Зарков.

На въпрос дали може да стане кандидат за вицепрезидент на Йотова, Зарков заяви, че такава хипотеза не е обсъждана.

“ Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си“, заяви той. в.

След края на политическия митинг на поляната се състоя летният университет, организиран от БСП, в три отделни шатри бяха проведени ателиета, посветени на „Лявото и синдикалните движения“, „Леви колективи“ и „Политика и изкуственият интелект“. По време на събора бяха събирани и подписи в рамките на инициативата „Не залагайте на хазарт старините ни“.

Зарков коментира накратко и възможна кандидатура на Андрей Гюров за президент, като заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, изпълнявала висши държавни функции и готова да участва в президентската надпревара.

 

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