На Бузлуджа по-малко, но верни: Няма нужда да се сърдим и цупим, а да се разберем, от БСП има нужда, заяви Крум Зарков

Традиционният Национален събор на левицата събра социалисти от цялата страна на Историческата поляна под връх Бузлуджа, за да отбележат 135 години от Бузлуджанския учредителен конгрес на партията и от създаването на организирано социалистическо движение в България.

Съборът премина под мотото „За социализъм с бъдеще“. Присъстваха членове и симпатизанти на партията, гости от младежки организации и политически формации и граждани, съобщи БТА.

Тържествените чествания започнаха с поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Веднага след това бе поставено началото на политическия митинг.

„БСП няма да бъде спрягана в минало време. БСП е партия с бъдеще, защото от нея има необходимост“, каза от сцената председателят на партията столетница Крум Зарков. Той допълни, че днес партията се събира, за да се възстанови.

„Ние допуснахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Няма нужда да се сърдим и цупим, а трябва да се разберем. Има три думи, които са моят план за възстановяване, ако вие ги приемете. Това са консолидация, организация и реализация“, каза Зарков.

Лидерът на БСП заяви, че основното мото, под което преминава събитието на Бузлуджа днес, е, че социализмът има бъдеще.

„Напълно възможно е с добросъвестен труд да се живее добре. Няма нужда да се приема общество, което зачита единствено хитростта, триковете, измамата и корупцията. Това е основното ни послание“, каза Зарков.

По-рано: „Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато.

Виждам две неща — първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани, и второ — една обективна необходимост от различен вид политика.

Това е един събор, но той е със статут на събрание, в което да вземем решения и да начертаем пътя“.

Обърна се с призив към социалистите да не се предават.

Зарков посочи, че ще сезира партията с нов проект на устав, който да бъде адекватен на партийната ситуация и на политическото съвремие.

Той допълни, че подкрепата на Илияна Йотова за президент от БСП е естествена и логична.

„Подкрепихме нейната заявка и куража да се кандидатира за президент. Очакванията ни към нея не са в бъдеще време, защото ние видяхме през годините какъв политик е Илияна Йотова. Видяхме и какъв държавен глава е, така че очакваме тя да стои на поста си, както и досега – достойно, като обединител“, коментира Зарков.

На въпрос дали може да стане кандидат за вицепрезидент на Йотова, Зарков заяви, че такава хипотеза не е обсъждана.

“ Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си“, заяви той. в.

След края на политическия митинг на поляната се състоя летният университет, организиран от БСП, в три отделни шатри бяха проведени ателиета, посветени на „Лявото и синдикалните движения“, „Леви колективи“ и „Политика и изкуственият интелект“. По време на събора бяха събирани и подписи в рамките на инициативата „Не залагайте на хазарт старините ни“.

Зарков коментира накратко и възможна кандидатура на Андрей Гюров за президент, като заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, изпълнявала висши държавни функции и готова да участва в президентската надпревара.