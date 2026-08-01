Омбудсманът ще сезира КС за противоконституционност на разпоредбите за минималната работна заплата и трудовия стаж

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До края на следващата седмица ще сезирам Конституционния съд (КС) и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата (МРЗ) и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета за 2026 г. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Тя каза, че притесненията ѝ са свързани с направените през преходните и заключителни разпоредби изменения – премахването на механизма за изчисляване на МРЗ и промяната на трудовия стаж за хора, които работят на непълно работно време в рамките на четири часа.

На 24 юли парламентът окончателно прие Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Основните мотиви за искането към КС са злоупотребата със законодателна техника и погазването на правото на труд и допълнителни социални права с тези промени, коментира общественият защитник.

Това, което основно ме притеснява, е, че такава съществена огромна промяна, която ще засегне много хора, над 300 хиляди граждани, минава през преходните и заключителни разпоредби, коментира Делчева. Когато се прави такава съществена промяна, не може тя да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората, както и това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон, добави омбудсманът.

Работата на четири часа се използва обикновено от майки и хора с увреждания, които по никакъв начин нямат възможност да работят на осем часа, каза Делчева. Според нея подобна промяна трябва да се обмисля много сериозно, преди да се гласува, защото „в крайна сметка Конституцията казва, че България е една социална държава“.

Според Делчева промяната относно МРЗ и неяснотата около механизма на нейното определяне също трябва да е преминала широко обществено обсъждане. Тази несигурност, която се създава, е недопустима, каза омбудсманът.

Тя коментира и темата за националната детска болница. По думите на Делчева не се вижда хоризонт от страна на управляващите за изграждането на такова лечебно заведение. Тя каза, че са нужни конкретни стъпки в тази посока.

Делчева каза още, че продължават сигналите към институцията на омбудсмана за високи цени. Аз лично не усещам намаляване на цените, каза омбудсманът. Това потвърждават и гражданите, с които разговарям, така че ми се струва, че правителството трябва да положи още повече усилия в тази посока. С последните законодателни изменения имаше добри стъпки, но контролът трябва да е безусловен, каза Делчева

В събота по искане на ГЕРБ и на „Продължаваме промяната“ Конституционният съд образува три дела за установяване на противоконституционност на Закона за бюджета. Вносителите на жалбите се надяват съдът да се произнесе още през септември.