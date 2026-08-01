Велислав Величков за жалбите до КС, Русинова, изборите за нов ВСС и кандидатите за президент на левица и десница

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“ Има една категория граждани, чиито права са нарушени, а вносителите не отговориха защо се прави това нещо“ – така и депутатът от „Продължаваме промяната“ адв. Велислав Величков обясни жалбите на ПП до КС пред „Денят ON AIR“.

Той поясни, че искането до КС е заради засегнати основни права на българските граждани, които работят с ограничена трудоспособност и имат ТЕЛК.

„Ако се установят някакви данни за неверен документ, пенсията се спира за неопределен период, докато се прокуратурата реши дали ще внася обвинителен акт. Освен това, каза той, в момента се казва, че ако лице работи на 4 часа, вместо да им се зачита 1 работен ден им се зачита половин. В един момент може да се стигне дотам, че хора няма да могат да вземат пенсия, защото нямат работен стаж“, допълни той.

В текста на Закона за здравето се предвижда при решение на ТЕЛК да се иска повторно произнасяне, каза той.

„Разумното е, ако има нарушения на Конституцията, с които се нарушават конституционно гарантирани техни права, да се сезира Конституционният съд. Ако не бяхме сезирали КС, след 3-4 месеца ще бъде приет новият бюджет – „Прогресивна България“ щеше да направи същите неща, за да си гарантира приходи„, заяви още Величков.( още подробности най-долу).

Критики към ВСС

Изборите за ВСС и президентските сякаш някой ги беше програмирал да съвпаднат. Вотът на от професионалната квота на Висшия съдебен съвет започват на 7 ноември, а на 1 ноември ще бъде втория тур на президентските избори, отбеляза Величков.

„Това поредната подигравка на безсрамни хора с изтекъл мандат от ВСС. На практика, статуквото за последен път ВСС прегази закона, твърдейки, че първначално определения в закона срок на 17 октомври, е инструктивен“, категоричен бе той.

Не, срокът не е инструктивен. Задължителен, но пращайки изборите през ноември, този Висш съдебен съвет до декември месец остава и може да извърши още множество поразии.

Сега всички трябва да им свирят по свирката, а те гледат да вземат още една заплата отгоре“,

Остава и шефът на Софийска градска прокуратура,

– виждаме пинг -понгът който прокурорската колегия разиграва по поиканото отстраняване на Емилия Русинова по дисциплинарното й производство.

Защо ли? Ами защото това е най-важният прокурор в държавата. Като административен ръководител на Софийска градска прокуратура, която разследва големите, най-сложните от фактическа и правна страна престъпления и лицата с имунитет, може да влага политика в разследването, каза Величков по-рано пред „Свободна точка“.

Големите правомощия на шефа на СГП се видяха и по делото срещу варненския кмет и ареста на Благомир Коцев. Обвинителният акт на СГП беше върнат на прокуратурата поради негодност, дори на съда е било трудно да разбере в какво е обвинението, каза той.

Сега, както посочи и Радев, се смачква разследване в Бургас, свързано с водоснабдяване и канализация местното поделение на ВИК, с партийни каси, с хора с иммунитет, с национално разпознаваеми политически фигури.

А в същото време г – жа Русинова е имала вземане даване, както се казва, с господин Петьо Еврото. Тези снимки отдавна изтекаха в пространството. Разбраха се много неща по край разследването на Петро Еврото. Разбраха се и пътуванията на госпожа Русинова с Петьо Еврото от бившият вътрешния министр Емил Дечев. И то след като разследването за „Осемте джуджета“ беше публикувано. Правосъденият министър поиска нейното отсраняване да финала на дисциплинарното производство срещу нея, и вместо да се случаи най-логичното, защото, пак повтарям, това е най-важната прокуратура, тя може да заличава следи, може да пречи, да подпомари или да пречи на разследването, бидейки шеф точно на тази прокуратура, прокурорскота колегия отказа да я отстрани.

Което означава, че тя, като е най-ключов човек в системата на прокуратурата, ще бъде пазена по всякакъв начин.

Ак проследите кариерното развитие на прокурорите, които скриха делото срещу Петьо Еврото, ще видите, че всичките са повишени. Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. И предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някои от тях.

Правосъдият министър каза, че има някакви тайни ходове, с които може да действа след отказа Русиновя да бъде отстране. Сега очакваме да видим тези ефективни ходове.

За новия ВСС

Ако ще сменим само изпълнителите на „бардака“, абсолютно нищо няма да се промени, категоричен е Величков. Няма да се случи и някаква реформа в съдебната система, каквато е обещал правосъдния министър.

Цялата отговорност ще се носи от „Прогресивна България“, защото имат абсолютното мнозинство от 131 и ако не предложат читави кандидати за ВСС от парламентанат квота, поне с нас няма да имат мнозинство от 160 да избират ВСС.

Ако ще правим нов състав на ВСС от бившите му главни секретари, които в крайна сметка са обслужвали стария ВСС, значи просто нищо не правим.

Ако прокуратурата не работи или работи избирателно, ако тя обслужва определени политически играчи и играе на търговия с влияние, усилията на който и да е било министър, дори и на целия парламент не биха дали съответните резултати. Дори идеално да заработи при едно също съмнително избраната комисия за противодействие на корупцията.

Просто, когато искаш да пребориш организирана престъпност и мафиотски консенсус, трябва цялата държава да застане срещу мафията. Ако съдебната власт липсва, защото ако нямаме работеща прокуратура няма как да спечелиш този мач.

Ветинг е нужен в тази система, определено, заключи депутатът.

Президент

За кандидатирането Илияна Йотова за титулярен президент и получената подкрепа от ПБ и БСП, пред „Сободна точка“Величков отбеляза: Девет години те (Радев и Йотова) бяха заедно както се казва, за добро и за зло, във всички възходи и падения, и сформираха един добър екип с оглед тезите, които те защитават.Те имат близка ценност, насочена много повече на изток отколкото на запад. “ Според мен, госпожа Йотова, още когато встъпи в поста президент, след оттеглянето на Румен Радев, е била готова да поеме президентския жезъл след избори. . И очаквала този момент“, каза Величков.

Според него Йотова е имал предположение, че партията на Радев може да издигне алтернативен кандидат. Тя обяви кандидатурата си в „Панорама“ пред най-широката възможна политическа аудитория и така даде знак на Радев, че трябва много бързо да заяви своите намерения.

И той не се забави – след 4-5 дни „Прогресивна България“, подкрепи Иилияна Йотова и вече нещата вляво се изчистиха. Тя стана единния кандидат на Левицата. Вместо да чака Радев, тя го постави пред свършен фронт. Аз мисля, че тя реши да не чака до септември, да бъде наясно и със себе си и с кампанията, която подготвя. Вече беше получила подкрепата на лидера на БСП, господин Крум Зарков.

И при това положение тя поиска да обедини левия терен. И успя да го направи. Хитър беше хода.

Величков коментира, че най-често спряганото име за вицепрезидент в публичното пространство е това на професор Даниел Вълчев, „но това едва ли ще е така“.

Той изрази неудовлетвореност от забавената номинация на Андрей Гюров за кандидат – президнет на дясното пространство.

“ Има едно забавяне във времето, а инерцияти, която имаше започва да се губи“.

Ако чак около 6-9 септември се потвърди евентуалната кандидатура на господин Гюров, мен много ме притеснява, че с оглед много късото време до първият тур на изборите на 25 октомври, няма да има никакво време за предкампания. И както се казва, хората може до септември да претръпнат в очакванията си. А това няма да е добре за кандидатурата на господин Гюров.

„Аз съм сигурен, че много бързо ще се събере инициативен комитет, че много бързо ще се осигури и политическа подкрепа. Ако самия господин Гюров през септември каже, че е стигнал до заключение, че не иска да бъде кандидат, няма да има никаква възможност за излъчване на силен кандидат за краткото време до регистрацията“, обобщи Величков.

Уточнение:

В новата разпоредба на член 113а от Закона за здравето, атакувана пред КС, НОИ получава възможност да иска преразглеждане на ТЕЛК решение, но само когато прокуратурата е образувала наказателно производство и в хода на разследването има данни, че документа е издаден въз основа на фалшиви и подправени документи с невярно съдържание. В тези случаи изплащането на пенсията няма да се спира автоматично, а ще се изчака новото решение по обжалвания документ.

До спиране на плащане ще се пристъпва, само ако новото освидетелстване докаже, че няма основание да се отпусне инвалидна пенсия.

Идеята на вноситеите за 4-часовия работен ден е, че ако цяла година се работи на 4 часа по трудов трудов договор, няма да се получава цяла година трудов стаж, както беше досега, а – шест месеца според заработения трудов стаж. По думите на вносителите, служителите на осемчасов работен ден трябва да имат повече права от тези на 4 часа, а едан от основните цели на промените е да бъдат ограничени фиктивните договори на четири часа, зад които реално се крие работа на пълен работен ден.