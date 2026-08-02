Андрей Янкулов: Новото прокурорско сдружение е много добра новина

В последните десетилетия прокуратурата винаги се е характеризирала с прекомерна до вредност монолитност, което при нейната централизирана структура неизменно е означавало строяване под знамената на главния прокурор.

Това се промени по времето на Борислав Сарафов, когато в редиците на институцията се заяви автентично лидерство, което с имена и лица фактически се позиционира срещу главния прокурор, заставайки в подкрепа на намиращия се в открит конфликт с него Владимир Николов.

За общност, в чиято професионална памет са изсечени спомените за толкова много случаи на институционална разправа с инакомислещите, това беше безпрецедентно със смелостта си действие.

Не бива да се забравя и контекстът, в който беше предприето – Сарафов се радваше на подкрепата на основните играчи на политико-икономическия терен, което в нашите условия води до положението, че дори върховни съдии на професионалната позиция за незаконността на задържането на поста главен прокурор от Сарафов, можаха да я заемат единствено под защитата на апокрифно решение на неясно мнозинство от тайно общо събрание, без имена и лица. А какво остава за прокурори, и то основно от ниските нива на системата.

Но въпреки това такива, които да се противопоставят на незаконния главен прокурор, да прогледнат за джуджета и нотариуси, и да заемат неудобна за времето си позиция, се намериха.

Избраният сега за председател на новото сдружение прокурор Георги Балков го направи със самото си съгласие да стане част от моя екип в Министерство на правосъдието.