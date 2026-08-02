Андрей Янкулов: Новото прокурорско сдружение е много добра новина

Създаването на ново прокурорско сдружение с амбицията за алтернативност на статуквото в съдебната власт е много добра новина за правосъдието-
В последните десетилетия прокуратурата винаги се е характеризирала с прекомерна до вредност монолитност, което при нейната централизирана структура неизменно е означавало строяване под знамената на главния прокурор.
Това се промени по времето на Борислав Сарафов, когато в редиците на институцията се заяви автентично лидерство, което с имена и лица фактически се позиционира срещу главния прокурор, заставайки в подкрепа на намиращия се в открит конфликт с него Владимир Николов.
За общност, в чиято професионална памет са изсечени спомените за толкова много случаи на институционална разправа с инакомислещите, това беше безпрецедентно със смелостта си действие.
Не бива да се забравя и контекстът, в който беше предприето – Сарафов се радваше на подкрепата на основните играчи на политико-икономическия терен, което в нашите условия води до положението, че дори върховни съдии на професионалната позиция за незаконността на задържането на поста главен прокурор от Сарафов, можаха да я заемат единствено под защитата на апокрифно решение на неясно мнозинство от тайно общо събрание, без имена и лица. А какво остава за прокурори, и то основно от ниските нива на системата.
Но въпреки това такива, които да се противопоставят на незаконния главен прокурор, да прогледнат за джуджета и нотариуси, и да заемат неудобна за времето си позиция, се намериха.
Избраният сега за председател на новото сдружение прокурор Георги Балков го направи със самото си съгласие да стане част от моя екип в Министерство на правосъдието.
Дали това ново сдружение ще съумее да се утвърди като необходимата следваща стъпка към демократизация на прокуратурата, предстои да видим. Предпоставките за това са налице, защото то не се създава неясно как и от нищото, а вследствие на видим еволюционен процес, започнал и развил се в недружелюбна среда.
Пожелавам им успех!