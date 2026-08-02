Над 120 прокурори учредиха ново „Независимо сдружение на българските прокурори“

На 1 август 2026 г. в София над 120 прокурори и следователи учредиха ново алтернативно сдружение – „ Независимо сдружение на българските прокурори“ (НСБП), оглавено от Георги Балков.

Учредители са над 120 магистрати (прокурори и следователи) от София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово и Видин.

За председател е избран прокурор Георги Балков, бивш заместник-министър на правосъдието в екипа на служебния министър Андрей Янкулов, когато бяха разработени първите правила за прозрачен и състезателен подбор на кандидати за управленски длъжностни в съдебната власт при упражняване на правото на министъра да прави кадрови предложения до ВСС.

Негов заместник е прокурор Маруся Димитрова от РП-Габрово.

В Управителния съвет са избрани Даниела Методиева, Дияна Илиева, Маруся Димитрова, Николай Попов и Георги Балков.

Като се обявяват за независима прокуратура прокурорите – бунтари обявяват за свое кредо:

Независимост. Професионализъм. Достойнство.

Сред целите, които си поставя сдружението е да се търси нов модел за активно участие в наказателните политики.

„Новите“ прокурори посочват още, че ще се стремят към прозрачност и почтеност при изборите за Висш съдебен съвет (ВСС). Те ще се противопоставят на статуквото на досегашната казионна „Асоциация на прокурорите в България“.

Новото прокурорско сдружение идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт.

Според Устава на НСБП основна мисия е ,,да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях“.

„Промяната в прокуратурата е наложителна. Трябва да имаме повече отчетност, повече контрол. Магистратите, които са съобщили за проблеми, да бъдат защитени. Ако не направим тези неща сравнително скоро, няма да имаме добрата съдебна система, на която всички се надяваме“, се казва в позиция на учредителите.

„Учредяването на НСБП идва след декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота от началото на юни 2026 г., зад която застанаха над 120 прокурори и следователи от цялата страна. Значителна част от учредителите и от избраните ръководни органи на новото сдружение са сред вносителите и активните участници в тази инициатива, определяна в интервюта на нейни автори като проява на реално професионално самоуправление, основано на свободната воля и глас на съсловието и независимо от институционални формати“ – е записано сайта на новото сдружение.

Според новоизбрания председател на сдружението, който е и единият от двамата вносители на Декларацията, организационният модел на НСБП доразвива принципите, залегнали в Декларацията – свободно пряко участие на прокурорите при формирането на общите позиции, ограничаване на концентрацията на влияние, прозрачност на управлението и вътрешни механизми за отчетност.

Една от първите важни теми, с която ще се занимава сдружението, е предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет.