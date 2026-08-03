Биляна Гяурова: Правилата за избор на ВСС са много детайлни и това е добре, но има един текст, който обезсмисля процедурата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Депутатите дадоха старт на дългоочакваната процедура по избор на нова квота на Висшия съдебен съвет. Те приеха специални правила, давайки 21-дневен срок за номинации.

Правилата, които се приеха миналата седмица от парламента, са съвсем естествено продължение на самата процедура, обясни пред БНР Биляна Гяурова, Български институт за правни инициативи.

„Те следват промените, които се приеха в Закона за съдебната власт и влязоха в сила на първи юли т.г.

Говорим за 11 души от т.нар. парламентарна квота във ВСС. Правилата, сами по себе си не са нещо специално.

Това, което ги отличава от предишните за същата процедура, е, че са много по-детайлни. „

За първи път се задават шест пункта, които рамкират концепциите, които кандидатите трябва да представят. За първи път се казва, че кандидатите ще трябва да отговарят на пет общи въпроса“.

Тези правила бяха очаквани и в голяма степен закъснели поради отдавна изтеклия мандат на ВСС, обобщи тя в предаването „12+3“.

Гяурова отбеляза, че с последните промени в Закона за съдебната власт се въвежда нова алинея, която дава възможност за оттегляне на номинация.

„В 7-дневен срок, след като е минала цялата процедура. Дори да имаме номинаци, които са припознати от депутати, преди да се пристъпи към финално гласуване в пленарна зала те могат да бъдат оттеглени.

Новата алинея буди недоумение, защото на практика дава възможност депутатите-вносители на номинациите (включително и на припознатите инициативни предложения от граждани) да ги оттеглят във всеки един момент, дори и след тяхното изслушване със задаване и отговор на въпроси. Трябва да се има предвид и че нито ЗСВ, нито процедурните правила имат изискване за мотиви при оттеглянето на номинациите. Този текст, щедро разписан като „право“, на практика осигурява легитимната възможност на финала на процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота да останат само „правилните“ кандидати.

Този текст, който мина и в Закона за съдебната власт, на практика обезсмисля всичко останало, което е в тези правила и което е много красиво разписано с много подробности“, отбеляза Гяурова.

При магистратите ситуацията е съвсем различна, отбеляза Гяурова.

„Там имаме един магистрат – един глас. Съдиите трябва да изберат шест човека, прокурорите – четири, следователите избират един. Новото тук е, че ще се гласува само на хартия. Избирателните секции ще бъдат по окръжни съдилища“.

Още Тук