Министърът на правосъдието „пусна в експлоатация“ производствата по несъстоятелност на физическите лица

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От днес със заповед на министъра правосъдието се въвежда в експлоатация Регистъра по несъстоятелност от Търговския закон в частта му, представляваща модул за производствата по несъстоятелност на физически лица. От този момент гражданите могат да започнат да подават молби за откриване на процедура по несъстоятелост /личен фалит пред районния съд.

Според чл.8 от Закона за личния фалит, неплатежоспособен е длъжник, който в продължение на повече от 12 месеца не е в състояние да изпълни изцяло или частично едно или повече изискуеми парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати. Макар да не е казано изрично, се има предвид минималната работна заплата за страната.

Друго важно условие е длъжникът да е добросъвестен – да не е поемал непосилни задължения, не е мамил, да няма установени фиктивни разпореждания с имущество -Всички хипотези за недобросъвестност са подробно изброени в закона.

Добросъвестният длъжник подава молба за откриване на производство по несъстоятелност пред районния съд по настоящ адрес. За да се развие производството, той трябва да може да покрие началните разноски.

С откриването на производството се спират всички висящи съдебни и изпълнителни дела.

Докато се развива производството по несъстоятелност имуществото на добросъвестния длъжник се управлява от синдик, който може да е и държавен съдебен изпълнител (ДСИ). При назначаване на ДСИ се събира само държавна такса, от която длъжникът може да бъде освободен, когато е в тежко икономическо състояние.

Решенията на районния съд се обжалват само пред окръжния съд. Последна инстанция ще е Върховният касационен съд само за: решения, с които се отхвърля молбата за откриване на производство по личен фалит; определението за прекратяване на производството заради неналични или отпаднали условия и решението за одобряване на списъка на приетите и неприетите вземания.

Възможността за личен фалит не може да се използва повторно.

Законът бе приет миналата година, но молби за обявяване в несъстоятелнст можеха да станат възможни най- малко 9 месеца от публикуването му в „Държавен вестник“ /бр. 54 от 04.07.2025 г.

През тези девет месеца трябваше да се организира автоматичното предаване на данни и документи от Единната информационна система на съдилищата към Регистъра по несъстоятелност. Точният момент зависеше от готовността и кога министърът на правосъдието ще издаде заповед за въвеждане в експлоатация на новия модул за производствата по несъстоятелност на физическите лица в Регистъра по несъстоятелност, който поддържа от Агенцията по вписванията.

Цялата заповед

НАРЕЖДАМ:

1. Въвеждам в експлоатация Регистъра по несъстоятелност по чл. 760е от Търговския закон в частта му, представляваща модул за производствата по несъстоятелност на физически лица, считано от 03.08.2026 г.

2. Съгласно § 2, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за несъстоятелност на физическите лица, настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Агенцията по вписванията.

Чрез АИС на МП заповедта да се насочи на директора на дирекция „Информационни системи, дигитализация и електронни регистри“ – за изпълнение по т. 2, и на ресорния заместник-министър на правосъдието – за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо заповедта да се изпрати на Агенцията по вписванията – за сведение и изпълнение.