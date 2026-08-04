Георги Балков:Заради неразплетените афери „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“ не можем да сме сигурни, че номинираните за нов ВСС не са в нечий архив, файл или заведение

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Надявам се правосъдният министър да обжалва решението на ВАС за европейския прокурор Русинова трябваше да бъде отстранена

Прокурорът от Районната прокуратура в Перник Георги Балков , който оглави новото прокурорско движеине за независимост, учредено на 1 август от 120 прокурори и следаватели, изрази позиции в края на седмицата по важни въпроси от обществен интерес. Както се знае, по думите им ще ги разпознаем.

Балков беше заместник министър на правосъдието в екипа на Андрей Янкулов.

В предаването „Евродикоф“ той разказа за оттеглените три канидатури от правителството за европейски прокурор от България и мотивацията за това. Темата е важна, доколкото още не е ясно дали сегашното правителство на Радев ще атакува решението на ВАС, което съхрани спорната процудура за избора на трима кандидати от кабинета „Желязков“ .

Това, което направихме бяха сериозни усилия да върнем процедурата на един по ранен етап, за да може тя да бъде проведено по-прозрачен начин. Имаше проблеми с вътрешните правила на провеждането на конкурсната процедура, както и със самия състав на комисята .В нея имаше членове на ВСС, които и към този момент бяха с изтекал мандат, както и участници – членове на правителството, заяви Балков в отговор на поствени въпроси.

В рамките на служебното правителство екипът на правосъдното министерство създаде нови правила, бих казал детайлни, по които да се проведе този конкурс с нови изисквания за състава на конкурсната комисия. Съобразихме по–прозрчната процедура с крайната дата мандата на европейския прокурор Теодора Георгиева, добави прокурорът.

Новите правила не пречеха тримата с оттглени кандидати пак да участват в процедурата и да са финалните избраници, но по процедура, която не предизвиква никакви съмнания.

„Положихме много сериозни усилия да защитим това решение пред партньорите ни в Европа и мисля, че те до известна степен бяха убедени в нашето решение.“

Тримата обаче обжалваха оттгелянето им, а както виждаме след последното произнасяе на Върховния административен съд, жалбите им са уважени, каза Блаков.

И така идва протворечието, заяви той.

Първоначално съдът бе решил, че процедурата не е приключила, за да бъде обжалваемо едно междинно решение, а при обжалването на тримата оттеглени кандидати, при същите условия, реши обратното.

От думите му се разбра, че подобно обжалване в предишната процедура от некласиран кандидат е било отхвърляно.

„Жалбите по сегашното обжалване са приети за основателни и процедурата е спряна, което е сериозно противоречие в практиката на Върховния административен съд по един и същ буквално казус“, каза прокурорът.

В едната посока означава продължаваме процедурата с тези трима кандидати и в другия случай – от подновения избор на по-ранен етап.

И това също е сериозен проблем, който накрая ще отнесе въпроса до Европейския съвет, комисиите, които се формират и трябва да вземат крайнато решение, които ще забележат всичко това, което се случи и със сигурност ще го отчетат.

Отбелязваме, че кабинетът „Радев“ има право да обжалва решението на ВАС пред петчленен състав на съда, но не е ясно дали ще направи това или ще запази спорната процедура по която бяха излъчени претендентите за европейски прокурор, одобрени, според пресата и от управляващи, близки до кабинета „Желязков“.

За отказа на прокурорската колегия да отстрани Русинова

Обясненинето на Балков за този отказ са „едни напразни опити да се запази нещо от статуквото“. Няма как да ги споделя и одобря подобни възгледи. Просто няма как.“

Тук става въпрос за административния ръководител, както всички определяме, на най-важната прокуратура в страната. За пътуванията й с бившия следавател Петьо Еврото, Балков заяви, че това са въпроси, които ще се иззясняват в дисциплинарното производство.

„Но докато всичко се изясни, моето мнение е, че това е много сериозен проблем, е подходящо тя да бъде отстранена от длъжност „

Прокуратурата има нужда да се освободи от фигури, които уронват авторитета й, а уронването тук е безспорно, отбеляза прокурорът.

И дали накрая ще има дисциплинарно наказание или не, е друг въпрос. Но за момента проблемът е сериозен, каза той.

За избора на нов ВСС

Очакваме един прозрачен, честен избор, който не само трябва да бъде такъв, а трябва и убедително да изглежда такъв. За това настояваме в декларация, която подавахме преди вече почти два месеца. Тя първоначално беше подкрепена от 75 прокурори и следователи от страната, след това станахме 120. Изпратихме я до Народното събрание, до Министерството на правосъдието и до Висшия съдебен съвет.

И само Висшия съдебен съвет, дори след едно напомнително писмо, не ни отговори и не взе отношение, както се казва, оглушително малчание, което е притеснително – все пак около 10% от съсловието подкрепи тази декларация. Мисля, че не е за пренебрегване мненето на прокурори и следователи, които настояват за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове на ВСС от професионалната квота.

Магистратите заставят с имената и с позициите си в съдебната система, за да настояват за това изборът да бъде прозрачен, честен и да не бъде допуснато хора със зависимости да влязат във следващия ВСС.

Пред БНР прокурорът допълни: „Висшият съдебен съвет е органът, който определя кадровата политика и защитава независимостта на съдебната власт. Той влияе върху професионалната среда за години напред и за нас е важно, още преди началото на процеса по сформирането на новия му състав, да засегнем по какви правила искаме да се проведе този процес.

С декларацията заявяваме, че ще следим целия процес да не бъде опорочен , да бъде легитимен и след това новият състав на ВСС да се ползва с доверието, което подобава“.

Има нужда от повече демократизация на всички нива в прокуратурата

„Със сигурност! Тя, все пак, знаем, че е консервативна и субординационна структура. Има много върху какво да се разсъждава и това не е само на организационно ниво, а дори на конституционно. Но това е предмет на друг разговор“.

Без разплитане на аферите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“

не можем да сме сигурни, че номинираните не са в нечий архив, файл или заведение, коментира прокурорът и заяви, че тези разследвания трябва да продължат:

„Не можем! Истината е, че не можем! Но най-важното в бъдещия процес е публичността – хората, които ще бъдат кандидати, да излязат със своите идеи, да дебатират, да им бъдат задавани въпроси, на които те да отговарят, да представят своите идеи и, по този начин, да намалят до минимум съмненията дали са на този или на другия човек, дали ще прокарвате едни или други интереси в новия ВСС. Това е най-близкото до някакви гаранции за почтеност, до което можем да стигнем, според мен“.

Позицията на прокурорите и следователите не приключва с декларацията, категоричен е Балков:

„Искаме да сме част от този процес и да сме част от един краен положителен резултат – да сме допринесли за този резултат. Бих участвал като наблюдател – дали в дадена секция, дали в някакъв друг етап от процеса, за да може максимално всичко да е прозрачно и хората да имат доверие в процеса“.