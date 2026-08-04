За пръв път прокуратурата е осъдена да заплати обезщетение за неефективно разследване по жалба да гражданин

По дело за отговорността на държавата (ЗОДОВ), прокуратурата е осъдена да заплати обезщетение от 6500 евро оа гражданин заради непроведено своевременно, ефективно и пълно разследване на престъпление срещу него, съобщи в.Сега.

На 26 май 2014 г., минути преди полунощ Димитър Й. бил пред дискотека „Биад“ в София със съпругата си, тъй като синът им не е пуснат на абитуриентски бал в заведението, защото няма 18 години. След размяна на реплики с охраната четирима охранители му извиват ръцете и му поставят белезници зад гърба, с които той стои 15 минути, до пристигането на полицейски патрул.

Мъжът подава сигнал в Софийската районна прокуратура. Тя обаче отказва да образува дело с мотив, че няма данни за престъпление от общ характер. Защитата на мъжа обаче е настояа, че прокуратурата трябва да разследва противозаконно лишаване от свобода.

Изданието посочва, че преписката е връщана 12 пъти на районната прокуратура – както от различни съдебни състави, така и от горестоящи прокурори, все с конкретни указания да се разследва, но години наред те били игноририрани и остават неизпълнени.

През октомври 2024 г.,обаче съдът постановява, че прокуратурата незаконосъобразно е прекратявала делото, защото има извършено противозаконно лишаване от свобода, но вече е изтекла абсолютната 10-годишна давност.

Съдът акцентира, че са били установени конкретните лица, осъществили насилието, че действията им са били противозаконни и съставомерни, но нито едно от тях не е било привлечено като обвиняем до изтичането на давностния срок.

Съдия Красен Вълев по делото по ЗОДОВ, отбелязва в мотивите си:

„Поведението на компетентните органи разкрива повтарящ се модел на неефективност. Първоначално досъдебно производство не е образувано своевременно. Производството е било спирано поради твърдяна невъзможност да бъде установен извършителят, въпреки че кръгът на участвалите лица е бил ограничен и известен. Последвали са многократни прекратявания, отменяни от съда поради липса на пълен доказателствен анализ, необсъждане на видеозаписите и експертизите, неизясняване на противоречията между доказателствата и неизпълнение на задължителни указания“, обобщава съдията .

Той пише още, че „особено съществени нарушения са упоритостта за прекратяване на производството, несъобразяване с правните изводи на съдебните състави за наличие на престъпна деятелност, както и установеният период от приблизително 2 години, през който не е извършено нито едно процесуално-следствено действие, както и обстоятелството, че указанията за провеждане на очни ставки са останали неизпълнени поради заявения от свидетелите отказ да участват“.

Като „флагрантен и груб пример за очевидно бездействие е това, че повече от година наблюдаващият прокурор не е разбрал, че съдът е постановил определение по делото“ и е протестирал над година след крайния срок за това.

„По хартиеното дело от този период дори стои жълта лепяща бележка от деловодителя към прокурора с текст „прокурор, няма произнасяне по преписката“ – т.е. съдебният служител е подканвал прокурора да предприеме някакви действия, но това не се е случило“.

Съдия Вълев обяснява още, че изобщо няма значение дали при своевременно и ефективно разследване непременно би се стигнало до осъдителна присъда срещу охранителите. Димитър Й. няма субективно право определено лице да бъде осъдено. Той обаче има право компетентните органи да разгледат сигнала му с необходимата сериозност и бързина и да не допуснат възможността за реализиране на наказателната отговорност да бъде осуетена поради собственото им забавяне, пише изданието.

Адв. Михаил Екимджиев: Решението на СРС заслужава адмирации

Според адвокат Михаил Екимджиев, който представлява Димитър Й. по делото по ЗОДОВ, решението на Софийския районен съд заслужава адмирации, защото за пръв път прокуратурата е осъдена да заплати обезщетение за неефективно разследване.

„Изправени сме пред класическа ситуация на злоупотреба с власт от наблюдаващите прокурори“, казва още той. И допълва, че казусът илюстрира необходимостта от законодателна промяна, която да ограничи този монопол на прокуратурата, дори тогава, когато съдът е установил законовите предпоставки за повдигане на обвинение, тя противоправно и престъпно да бездейства“.

Екимджиев посочва още, че свободата на преценка на прокуратурата не може да е извън правната норма, принципите на правото и зашитата на правата на човека.

„Надявам се това решение да оцелее в критичните нива на Софийски градски съд, а пък ако се намери и магистрат, който да назове действията на поведението на прокурорите с точните думи за злоупотреба и престъпление по служба, бих бил още по-доволен„, заключава адвокатът пред Сега.

„Такъв тип решение може да се е един мек коректив по отношение на прокуратурата, на имуществената отговорност на прокуратурата срещу нейната наказателно-процесуална безотговорност. Следващата логична стъпка би била и персонална отговорност на прокурорите“, казва още адвокатът.