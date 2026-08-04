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Защо Владислав Горанов е санкциониран по закона “ Магнитски“, а Бойко Борисов не е, пита „ДБ“ OFAC

De Fakto 04.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 236 Прегледа

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От “Демократична България” съобщиха, че са изпратили запитване към Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC във .

То е във връзка с публикувания  от BIRD документ, според който OFAC приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес, съобщи БНР.

В документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим.

 Според ДБ, българското общество трябва да бъде запознато подробно с казуса, който засяга бивш премиер на страната. По-конкретно, представителите на коалицията отправят въпроси към OFAC:

1. Смята ли OFAC за установено, въз основа на информацията, изложена с публикувания документ, че Васил Божков е извършвал плащания към Бойко Борисов в замяна на благоприятно третиране на неговите бизнес интереси?

2. За целите на съответното производство по налагане на санкции, смята ли OFAC, че изводът, че Васил Божков е подкупил Бойко Борисов, е достатъчно обоснован и не е оспорен по същество?

3. Като се има предвид, че OFAC е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон „Магнитски“, съгласно Изпълнителна заповед 13818, докато по отношение на Бойко Борисов не е обявена публично съпоставима мярка, може ли OFAC да поясни дали тази разлика произтича от наличните доказателства, от приложимите критерии за налагане на санкции или от други съображения, които могат надлежно да бъдат оповестени?

От ДБ са отправили запитване и до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС дали се предвижда проверка на новата информация.

Настоява се още да бъде извършен преглед на действията по предходните сигнали, както и да бъдат изискана по официален ред информация, с която разполагат OFAC, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на САЩ.

Бойко Борисов определи твърденията като абсолютна лъжа и политическа пропаганда, а от ГЕРБ заявиха, че става въпрос за изваден от контекста процесуален документ, а не за съдебно решение.

Още през 2020 г. бизнесменът Васил Божков обяви в България, че: За три години съм предал 67 милиона в брой на Борисов и Горанов

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