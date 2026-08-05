Премиерът: България получи 1 млрд. евро по ПВУ, не лъжем , търсим стойностни реформи при защита на нашите интереси – допълнена

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Успяхме да предоговорим и част от 5-тото плащане, съобщи Радев

България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти – от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуването на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът.

По думите му през последните седмици правителството е успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Радев отбеляза, че е отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВиК сектора.

Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по Плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

„Не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси“, заяви министър-председателят.

Румен Радев поздрави министрите за постигнатите резултати при предоговарянето на ангажиментите и увери, че правителството ще продължи работата си със същото темпо, като изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от средствата по следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане“, допълни Радев.

Премиерът благодари на МВР и службите за разбитата вчера в лаборатория за производството на фентанил в София.

Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи отбеляза още премиерът.

Сградата и документите на института по история на българската емиграция от Северна Америка вече са притежание на България.

„Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и занапред„, отбеляза Румен Радев. /БТА/

Вицепремиерът Атанас Пеканов: Целта е да стигнем над 90% от средствата по ПВУ

До края на този месец страната ни ще получи над 4 млрд. евро, но остава решаващото пето искане за още 1,677 млрд. евро.

Това заяви по– рано пред БТВ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

България започна от една не много радостна ситуация преди два месеца, когато стъпи в длъжност кабинетът „Радев“. Бяхме получили малко над 50%. Сега сме получили малко над 70% от средствата по Плана за възстановяване.

„Моята цел е към края на август или през есента, когато явно ще получим парите, да стигнем над 90%. Надявам се и над 95%“, допълни той.

По думите му заради някои ключови реформи, които или не се случваха, или се случваха по грешен начин са се натрупали доста забавяния. „Спомняте си, че Антикорупционната комисия, по начина, по който беше гласувана от кабинета „Желязков“, доведе до замразяване на над 400 милиона евро, които щяха да бъдат загубени. Сега ние ги спасихме, защото беше гласуван Законът за Антикорупционната комисия, бяха избрани членове и тя ще функционира така, както се очакваше. Именно това отключи плащането през миналата седмица.“, каза още Пеканов.

Според него най-основното за Европейската комисия е било именно да се покаже дали новото мнозинство има воля за антикорупционни реформи.

„Само за две седмици беше приет както Законът за Антикорупционната комисия, така и законът, който се очакваше по отношение на отчетността на главния прокурор. Това отключва още 109 милиона евро, които ще получим тази седмица. Именно това задвижи нещата напред“, коментира Атанас Пеканов

„По отношение на Антикорупционната комисия ще напомня, знаете, че ВКС отказа да назначи член преди две седмици. Това може да доведе до санкция за България по петото плащане, когато трябва да отчетем, че комисията вече е заработила“, подчерта той.