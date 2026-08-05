Президентът Йотова за Димитър Шумналиев: Отиде си един от истинските интелектуалци на България

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

След боледуване почина известният Димитър Шумналиев, журналист и белетрис, член на Съюза на българските писатели, работил в знакови издания като „Отечествен фронт“, зам.главен редактор „Труд“ и главен редактор на „Нощен Труд“, „Народна култура“.

Великолепен разказвач, щедър и общителен човек, чието място в българска култура е незаменимо.

Поклонението ще бъде в петък от 12:00 ч. в храм „Преображение Господне“ в столичния квартал „Лозенец„.

Екипът на „ДеФакто“ изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Димитър Шумналиев.

Поклон пред паметта му!

С Димитър Шумналиев си отиде един от истинските интелектуалци на България. Той беше ярка личност с изострен усет към превратностите на времето, с талант да ги анализира, съпреживява и описва с неподражаем стил. С журналистическо перо, вдъхновено от непримиримото и честно слово.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова по повод загубата на журналиста и писател Димитър Шумналиев.

Президентът посочва, че Димитър Шумналиев се е утвърдил като проникновен разказвач, умеещ да улавя сложните обрати в националната ни съдба. „В творчеството си той търсеше онова, което оцелява въпреки всичко – ценностите, родовата памет, близостта между хората, човешкото достойнство“, посочва държавният глава.