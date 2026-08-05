След 10 г: На Гълъб Донев се падна да решава чии са акциите на Пловдивския панаир – на Гергов, Варна или на държавата

Върховният касационен съд даде 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на Международния панаир – Пловдив.

Делото беше заведено през юли 2023 г. от тогавашния министър на икономиката Богдан Богданов в кабинета „Денков – Габриел“, с иск държавата да защити правата си върху акциите на Панаира.

Делото бе заведено срещу Община Варна, дружеството „Международен панаир Пловдив“ и компанията на Гергов „Пълдин туринвест“. Искането бе съдът да признае, че държавата, а не общината, е истинският собственик на спорните акции, както и че прехвърлянето им на Гергов е в нарушунения на закона.

Според върховните съдии обаче, министърът на финансите е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

Според общинския съветник от ПП–ДБ Веселина Александрова, ако в определения срок Гълъб Донев не потвърди извършените до момента действия по делото, те ще бъдат обезсилени, а това би позволило на бизнесмена Георги Гергов да придобие контрол върху 79% от акциите на Международния панаир – Пловдив, което ще му даде възможност еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството.

На 29 юли т.г. ВКС постанови определение, според което министърът на икономиката и индустрията не е процесуалният представител на Държавата по конкретното дело. „Процесуалното представителство на държавата в исковия граждански процес е уредено в закона с императивни разпоредби. Съгласно правилото на чл. 31, ал. 1 ГПК държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго„.

Батакът

по това дело тръгна през август 2016 г. , когато с неясни мотиви правителството на Бойко Борисов предостави безвъзмездно на Варна 29% от акциите на дружеството „Международен панаир Пловдив“, а на Пловдив предложи други 20% които градът първоначално отказва да приеме. Варненските съветници, за разлика от пловдивските си колеги, приеха подаръка

Година по –късно лично Борисов разпореди обратното и указа на варненския кмет, тогава Иван Портних и на общинските съветници от партията му да се откажат от акциите. Съветниците послушаха лидера си, но решението пет години не бе изпълнено от Портних, даже прокуртатура му образува дело, което прекрати.

Междувременно през 2021 г. варненският Общинския съвет прехвърли акциите към компанията на Гергов делът му 79.3%, тоест – той се сдоби с пълен контрол над решенията, изискващи квалифицирано мнозинство.

През 2024 г. Софийският градски съд отхвърли претенцията на държавата за собственост на акциите, заявена през 2023 г., но обяви е апортирането им в „Пълдин туринвест“ за нищожно, защото е станало в нарушение на Закона за приватизацията. Тогана община Варна и компанията на Гергов, бяха осъдени да платят близо 800 хил. лв. разноски по делото.

Апелативният съд в София по-късно потвърди, че държавата не е собственик на акциите, но отмени решението в частта, в която прехвърлянето на акциите бе обявено за нищожно и на практика делът на Георгов от 79 %, бе запазен.

Сега тричленен състав на ВКС без да се произнася по същество, установи, че процесуално финансовият министър Гълъб Донев трябва да е страна по делото от името на държавата и процедурите се стовариха върху него.

Даден е 7-дневен срок, в който Гълъб Донев трябва заяви дали ще представлява държавата по делото и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката в защита на правата на държавата върху акциите на панаира

Ако министърът на финансите не потвърди в 7–срок участие в делото, касационната жалба ще остане без разглеждане и касационното производство ще бъде прекратено, пише в определението на ВКС.

В случай, че Гълъб Донев потвърди жалбата пред ВКС, но не потвърди искова молба на икономическия министър от 2023 г., то решенията на двете съдебни инстанции дотук ще бъдат обезсилени, а делото ще остане без произнасяне чии са спорните акции от Пловдивския панаир.

Ако потвърди жалбата се включва в маратона чия собственост са акциите, чиито старт бе даден от кабината Борисов през 2016 г., но с надежда, че след десет години върховните съдии могат да стигнат до оконачателно решение по спора.