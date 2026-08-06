Добринка Калчева е втори прокурор от Апелативна прокуратура – Пловдив, предложена за изборен член на ВСС

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Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив е предложена от колегите си за изборен член от квотата на прокурорите.

Номинацията й е направена прокурори от АП – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив. Колегите й се мотивират с нейната експертиза, безспорните ѝ нравствени качества и авторитет, които са гаранция, че „ще изпълнява тази обществено отговорна функция“ с професионален и морален интегритет.

Прокурор Калчева има над 28 години юридически стаж, изцяло в съдебната система. Последователно е била следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив, прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от 01.07.2014 г. и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Посочено е, че тя познава добре работата на прокуратурата в наказателноправен, административноправен и гражданскоправен аспект, поради участието ѝ в административно–съдебния и гражданско–съдебния надзор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Участвала е като ръководител в ревизионни и проверяващи екипи, като член и председател на конкурсни комисии по конкурси за повишаване и преместване на магистрати, както и при изпит на кандидати за младши магистрати след приключване на обучението им в НИП. В продължение на три мандата тя е член на Постоянната атестационна комисия при Апелативна прокуратура – Пловдив.

В предложението е обърнато внимание, че през 2022 г. Добринка Калчева е избрана за член на ВСС „с доверието на прокурорската общност, ясно и недвусмислено“, а настоящото предложение изразява последователната подкрепа за кандидата и отстояване на принципа, че „демократично заявеното доверие на магистратите следва да бъде уважавано и зачитано“.

Тогава тя беше първият прокурор, предложен за член на ВСС.

Сега с два дни я изпревари предложение за избор на зам. – апелаивня прокурор на Пловдив Тодор Деянов.

ВКП предложи пpoĸypopът oт Bъpxoвнaтa ĸacaциoннa пpoĸypaтypa Mapинeлa Toтeвa за нoвия cъcтaв нa BCC.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет в съответните подраздели на раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите 2026 г.“ са публикувани документи по чл. 29 г., ал. 1 и 2 от ЗСВ – по кадровите дела и получените справки от ИВСС, на Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, и на Маринела Тотева – прокурор във ВКП.

Предстои кандидатите да предоставят останалите изискуеми документи по процедурата.