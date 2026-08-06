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Министърът на правосъдието Николай Найденов няма да оспорва отказаното отстраняване на Русинова. Засега.

De Fakto 06.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 671 Прегледа

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