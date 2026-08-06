Oтказът да бъдат осъдени проявите на дискриминация повишават риска от престъпления от омраза, заяви БХК

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Премиерът коментира, че страната н осъдила езика на омразата, но призва всички, които посещават България да спазват законите й

Oтказът на политиците да осъдят проявите на дискриминация, а на правоохранителните органи да ги разследват повишават риска от престъпления от омраза, заявиха от Българския хелзинкски комитет (БХК) по повод инциденти в Пловдив и Банско от последните дни.

През изминалите дни в Пловдив е било извършено убийство, а в Банско се е случила свада между младежки групи, като според медийни публикации и двата инцидента са провокирани от дискриминационни подбуди, посочиха от БХК.

Публичните реакции на представители на институциите обаче не просто не разпознават тези подбуди, а търсят оправдание за тях, което е недопустимо в една правова държава и като чисто човешка реакция на хора, заемащи властови позиции, пишат още от организацията в съобщението.

Те настояват разследващите органи и прокуратурата да осигурят своевременно, ефективно и независимо разследване на случаите, като вземат под внимание евентуални дискриминационни мотиви в тях.

„Намираме за крайно неприемливо изявлението на премиера Румен Радев, в което той също поддържа внушението, че евентуалните хулигански прояви на някои от италианските туристи са оправдание за допускане на нацистки прояви срещу тях“, посочват още от БХК и призовават Радев „да поднесе извиненията си и ясно и недвусмислено да осъди и двата случая на дискриминационно насилие“.

По-рано днес премиерът Румен Радев коментира, че по случая е реагирано и

„Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между група младежи в Банско, да се запознаят с фактите“, посочи също Радев.

Готови сме да предоставим тези факти в цялост, каза той.

Румен Радев призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост, да не рушат и да спазват благоприличие, като не провокират със своето поведение.

БТА припомня, че италиански медии съобщиха, че „група млади неонацисти са се опитали да проникнат в български хотел на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели

От МВР по-късно информираха, че служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели действия във връзка със словесен конфликт между две групи български и италиански граждани, възникнал на територията на Районното управление в Банско на 2 август.

Многократни сигнали за непристойно поведение са подавани срещу групата чуждестранни младежи, замесена в конфликта пред хотел в Банско на 2 август, съобщи началникът на Районното управление в града главен инспектор Християн Пармаков.

Групата, настанена в хотела е провокирала няколко пъти по време на престоя си, като младежите се качвали по прозорците, хвърляли предмети по преминаващите и нанесли щети за близо 15 000 евро в хотела.

До физически контакт между двете групи не се е стигнало. По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

Вчера от пресцентъра на Окръжната прокуратура и Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив съобщиха, че в града се разследва умишлено убийство, станало на 4 август на Младежкия хълм.

Досъдебното производство е образувано след сигнал, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Убитият мъж на Младежкия хълм в Пловдив е 31-годишният Георги Кузев, жител на град Кричим, съобщи по-късно кметът на града Атанас Калчев, който изказа съболезнования към семейството, близките и приятелите на мъжа.