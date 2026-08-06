Съдия Соня Янкулова пое трите дела по искания на ГЕРБ, ПП и омбудсмана срещу Закона за държавния бюджет

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Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на §11, т. 1 – 4 и §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 2026 г.).

Съдът присъедини конституционно дело по искане на омбудсмана №18/2026 г. към конституционно дело №15/2026 г., под чийто номер бяха обединени за общо разглеждане двете искания на групи народни представители от ГЕРБ и Продължаваме промяната за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Докладчик по трите дела, по които ще има общо произнасяне под номера на конституционно дело №15/2026 г., е съдия Соня Янкулова.