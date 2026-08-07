ОС – Бургас решава мярката за неотклонение на повторно задържания бивш шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев

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Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК–Бургас Цветан Мирчев, който отново беше задържан.

Той и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления.

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВиК Бургас и още едно лице, обвинени в участие в Организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли, казва прокуратурата.

Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВиК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се знае, е действал в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, уточняват от прокуратурата.