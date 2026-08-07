ОС – Бургас решава мярката за неотклонение на повторно задържания бивш шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев

Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК–Бургас Цветан Мирчев, който отново беше задържан.
Той и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления.
Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВиК Бургас и още едно лице, обвинени в участие в Организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли, казва прокуратурата.
Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВиК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се знае, е действал в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, уточняват от прокуратурата.
„Установено е, че обвиняемите Ц.М. и М.С. са действали в качеството си на ръководни служители на ВиК-Бургас, а Д.Д. е действал в ролята на
техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на обвиняемия Х.Ш.“, съобщи прокуратурата
Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момента не му е предявено, тъй като е установено, че той е извън страната, посочват от прокуратурата.
Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. В последствие той беше освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен.