ОС – Пловдив остави в ареста петимата непълнолетни, пребили и се гаврили със загиналия 37-годишен Георги Кузев

Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, пребили до смърт на Младежкия хълм 37-годишния Георги Кузев.

Магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“, съобщи БНР.

Според изложеното в съдебното заседание насилието срещу Георги е било продължително и особено унизително.

Според съдията по делото Петко Минев убийството е извършено с особена жестокост. Освен зверският побой, има данни за тежка гавра с жертвата.

В продължение на час младежите са бръснали веждите на смазания от бой Кузев, гасили са фасове по него, рисували са свастики по тялото му, заплювали са го мнокогратно, наричали с множество обидни думи. Един от обвиняемите, според данните по делото, го душил с чантичка.

Освен това са се похвалили с клипове в социалните мрежи и са изпитвали гордост за извършената от тях проява.

Тийнейджърите са взели и 30 евро, с които е разполагал пребитият до смърт мъж,

за да си хапват дюнери с тях, посочи съдията.

Съдия Петко Минев посочи, че между пострадалия и част от непълнолетните е имало предварителна комуникация и чат, но според наличните към този момент данни Георги е бил примамен да отиде на мястото.

Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение, заяви съдия Минев.

По думите му най-жесток е бил 15-годишен младеж от Строево, който до дни ще навърши 16 години. Той се е изявявал и като водещ при побоя.

Съдът прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление и има опасност, ако останат извън ареста, тийнейджърите може да извършат и друго престъпление. Няма единствено опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта Минев.