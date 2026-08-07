Повече от час е продължил побоят над 37- годишния мъж, починал от тежките наранявания

Побоят над 37-годишния Георги Кузев, който беше убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час, съобщи БГНЕС.

Днес окръжният съд в Пловдив решава дали да ги остави с мярка задържане под стража по искане на прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова обясни преди началото на закритото съдебно заседание, че престъплението е извършено в съучастие. Държавното обвинение настоява за постоянно задържане под стража и за петимата младежи.

Петима непълнолетни са с повдигнати обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин, извършено по хулигански и сексуални подбуди.

Те са задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, а в съдебна зала са доведени с белезници. Това Теодор, Георги, Павел, Михаела и Виктория, като всеки от тях е с отделен защитник. Младежите не скриха лицата си при влизането в залата.

На заседанието присъстват и родителите на задържаните, които отказаха коментар пред журналисти. Те скриха лицата си зад тъмни очила.

Съдът разглежда мярката за неотклонение при закрити врати, тъй като обвиняемите са непълнолетни.

Окръжната прокуратура настоява за най-тежката мярка – „задържане под стража“.

В съдебната зала стана известно, че побоят над Кузев е продължил повече от един час. По делото като обвиняеми са привлечени три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Те отговарят по обвинения за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди.

Разследването е установило, че двама от обвиняемите не посещават училище. Седемнадесетгодишното момиче от Стара Загора, представяло се в интернет за 15-годишно, е уговорило срещата с Георги Кузев. Останалите обвиняеми са трима младежи от Пловдив и един от село Строево.

Защитникът на един от обвиняемите, адвокат Иван Иванов, заяви пред журналисти, че според него върху поведението на младежите са повлияли социалните мрежи, видеоигрите, средата и лошата компания. По думите му решението за нападението е било импулсивно и без предварително намерение за убийство. Адвокатът каза още, че всички обвиняеми осъзнават последствията от действията си и изразяват съжаление.

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите, навършили 16 години, могат да получат наказание от пет до дванадесет години лишаване от свобода, а непълнолетните под 16 години – от три до десет години затвор.

Георги Кузев почина след жесток побой, извършен на Младежкия хълм в Пловдив. Според прокуратурата нападението е било организирано по схема, подражаваща на т.нар. групи за „ловци на педофили“. Разследващите твърдят, че чрез фалшив профил в интернет жертвата е била примамена на среща, след което е нападната от групата непълнолетни.

Съдебномедицинската експертиза установява множество тежки травми – разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма. Въпреки получените наранявания Кузев успял сам да се придвижи от мястото на нападението, но по-късно бил открит в безпомощно състояние в подножието на хълма. Транспортиран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Близките на Георги Кузев категорично отхвърлят твърденията, че той е имал отношение към престъпления срещу деца, и настояват за справедлив процес и най-тежките наказания, предвидени в закона, ако вината на обвиняемите бъде доказана.