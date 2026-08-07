Правото да се знае : Италианците да ни обвиняват във фашизъм? Мама миа, това е много лош виц

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Георги Милков, „24 часа“

Историята как еврейски деца плачат, барикадирали се в хотел, докато отвън фашистки орди скандират “Зиг хайл!”, е леко понарисувана.

От италианците, освен хубава храна, по принцип може да се очаква почти всичко, но да обвиняват нас, българите, и в частност банскалии във фашизъм?! Мама миа, това вече звучи като много лош виц.

В Банско по принцип биха могли да понатупат хубаво всеки чужд, който им се прави на интересен. И под “чужд” нямам предвид само свръхшумни италиански пубертети от еврейски произход, а всеки, който не е от града, включително и българи от други краища на страната.

Да кажем, че цялата работа с младежите – и нашите, и чуждите (които са потрошили хотела отвътре) – би могла да бъде приписана повече на бушуващите хормони на младостта,тколкото на тъмните вертепи на човеконенавистния антисемитизъм или на войнстващия ционизъм.

Но точно Италия да обвинява нас във фашизъм? Това е, което искрено ме удивлява. Така утре те могат да кажат, че ние, българите, сме измислили пицата.

В същото време това, което се случва в последните две години с евреите, но най-вече с гражданите на Държавата Израел, посещаващи Италия, е интересно да се проследи.

Всяка година на 25 април в Милано честват Деня на освобождението от фашизма. На празничното шествие винаги се е отдавала почит и на т.нар. Еврейска бригада. Това е част от доброволци от еврейски произход, които навремето са се сражавали редом със съюзническите сили по време на Втората световна война. Тази година представителите, носещи израелски знамена, са били обградени от останалите демонстранти, които са ги обиждали, крещели им в лицата, че са убийци на деца, и в крайна сметка ги изгонили от шествието. След това еврейската общност в Милано разбира, че има анонимен формуляр в Google, който призовава италианските граждани да докладват за израелски туристи, посетители в хотели, от еврейски произход, както и такива, които искат да правят бизнес, да купуват имоти в Италия и т.н.

Всичко това пакетирано под шапката на борба с “ционисткия туризъм” и “ционистка неоколонизация” на Италия. Въпросникът се разпространява в социалните мрежи и различни групи за споделяне. В него се иска от респондентите да предоставят всякакви данни, които са научили, включително и местоположението на израелците.

Това вече е смущаващо.

Пак през юни Пиетро Бондети, кмет на Варало в областта Пиемонт, получава плик, съдържащ заплашително писмо от Антиционисткото движение срещу заселването на израелски семейства в града. “Няма да позволим тези нацистки касапи да живеят тук”, гласи текстът.

Съдържатели на заведения в Италия започнаха да отказват да сервират на израелци, а някои влязоха в открити пререкания – нещо немислимо преди години. Мрежата е пълна с шокиращи видеа, показващи истинска ненавист.

Един от най-популярните клипове е с Нив Монда, собственичката на таверна “Санта Киара” в Неапол, която изпъди израелско семейство от заведението си с думите: “Ционисти не са добре дошли тук!”. Те пък я обвиниха за омраза към евреите и я нарекоха антисемитка и поддръжничка на терористите. В клипа се чува как израелците казват: “2000 години гонения на евреите не ви ли стигат?”. На което Монда маха с ръка и казва:

“Просто не сте желани тук, можете да си тръгвате, не ви искам парите”.

Собственикът на остерия “Фуори Порта” в Падуа влезе също в конфликт с група израелски бизнесмени заради палестинско знаме, окачено в заведението му. Шестимата израелци искали знамето да бъде свалено, но собственикът отказал.

“Ние подкрепяме хората, които са жертви на геноцид, хилядите деца и цивилни, които бяха избити, ако за израелците това е проблем, тогава просто да не идват да ядат при нас”, коментира той.

Друг италианец, управител на ресторант “Мимаса” в испанския град Виго в Галисия, изпъди група от осем израелски туристи. Разбирайки откъде са, той започва да вика: “Отивайте да ядете в Газа. Убивате хора, а после идвате на ваканция. Махайте се, кучи синове!”

Подобни клипове, снимани ту от гонените израелци, ту от самите съдържатели на ресторанти може да се намерят много. И това е най-безобидното, което може да се посочи. Все по-често в Италия започнаха да се появяват съобщения за открит тормоз и нападения на израелски или еврейски туристи в Милано, Рим и Венеция.

При един инцидент на бензиностанция извън Милано през юли французин от еврейски произход и 6-годишният му син, тъй като и двамата носят шапчици кипа на главите си, са обградени от група италианци, които им крещят, че са убийци. Бащата отвръща нещо и е блъснат на земята и ритан.

Преди този инцидент в кварталите на еврейската общност в Милано са разлепени табели с надпис “Израелците не са добре дошли”. Миналата година в две последователни национални стачки, организирани от най-големия синдикат в Италия CGIL, поне един милион италианци протестираха срещу Израел и войната в Газа.

На 30 септември 2025 г. агенция Ройтерс разпространи данни от проучване, според което около 15% от италианците смятат физическите нападения срещу евреи за “напълно или сравнително оправдани”. 18% от анкетираните пък са на мнение, че антисемитските графити по стени и други обществени пространства в Италия са легитимни. Приблизително една пета от анкетираните оправдават атаките над преподаватели с произраелски позиции или пък са на мнение, че не трябва да се прави бизнес с израелци. Имаше съобщения за бойкот на всякакви израелски продукти, даже на хапчета магнезий в аптеките.

Това напрежение между големи части от италианската общественост и Държавата Израел се засили значително

заради бруталните действия на израелската армия срещу цивилното население в Газа.

Въпреки подчертано произраелските действия и политика, провеждана от правителството на Джорджа Мелони.

А ето че сега, чрез вестници като “Кориере дела сера” и други големи италиански медии ние сме обвинени за фашисти!

В действителност в България има много израелски туристи и вероятно ще продължават да идват, защото у нас все още се чувстват сигурни. Уви, въобще не е така в Италия и в цяла Западна Европа, а също и в много други части на света. В мрежата има клипчета на евреи, гонени от ресторанти даже във Виетнам и Тайланд.

За всичко това обаче израелците не бива да търсят причини само и единствено във “вековната омраза към евреите”, а преди всичко в собственото си правителство, което с политиката си, повлияна най-вече от крайни екстремисти, се превърна в най-голямата заплаха за собствените си граждани.