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Адв. Емилия Недева: Правосъдието не само трябва да се осъществява, трябва да е видимо, че това се случва

De Fakto 08.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 218 Прегледа

Defakto.bg
Адв. Емилия Недева

Намирам множеството обвинения към съдия Петко Минев, че допуснал публично прочитане на определението си по мярката на обвинените в убийство тийнейджъри от Пловдив за необосновани.

Критичните коментари преекспонират правата на непълнолетните обвиняеми и игнорират основните цели на наказателния процес, както и правата на пострадалите.

По отношение защитата на личните данни у нас сме като според поговорката „На брашното евтини, на триците скъпи“.

Голяма част от противоречията в действащото законодателство по отношение защитата на личните данни и правилата на наказателното производство идват от лошо транспонирани у нас международни актове, като лошата им имплементация често превръща защитата на личните данни в една самоцел и по този начин се обезсмисля главната цел на наказателния процес, формулирана в чл.1 НПК – да осигури защита от престъпни посегателства срещу републиката, срещу живота, свободата, честта и правата на гражданите и да съдейства за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността. Т.е и наказателният процес, както и наказанието като такова, осъществяват и специална, но и генерална превенция.

 

И главен гарант за справедливостта на един процес е публичността му.

 

Тези принципи са защитени и от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.  Чл.6 КЗПЧОС §1 : Bcяĸo лицe пpи oпpeдeлянeтo нa нeгoвитe гpaждaнcĸи пpaвa и зaдължeния или пpи нaличиeтo нa ĸaĸвoтo и дa e нaĸaзaтeлнo oбвинeниe cpeщy нeгo имa пpaвo нa cпpaвeдливo и пyбличнo глeдaнe нa нeгoвoтo дeлo в paзyмeн cpoĸ oт нeзaвиcим и бeзпpиcтpacтeн cъд, cъздaдeн в cъoтвeтcтвиe cъc зaĸoнa.  Cъдeбнoтo peшeниe ce oбявявa пyбличнo, нo пpecaтa и пyблиĸaтa мoгaт дa бъдaт oтcтpaнявaни пo вpeмe нa цeлия или нa чacт oт cъдeбния пpoцec в интepec нa нpaвcтвeнocттa, oбщecтвeнaтa и нaциoнaлнaтa cигypнocт в eднo дeмoĸpaтичнo oбщecтвo, ĸoгaтo тoвa ce изиcĸвa oт интepecитe нa нeпълнoлeтнитe лицa или зa зaщитa нa личния живoт нa cтpaнитe пo дeлoтo или aĸo cъдът cчeтe тoвa зa извънpeднo нeoбxoдимo в cлyчaитe, в ĸoитo пopaди cпeциaлни oбcтoятeлcтвa пyбличнocттa би нaнecлa вpeдa нa интepecитe нa пpaвocъдиeтo.

Критикуващите действията на Минев трябва да посочат причини, поради които и съдебния акт не е трябвало да се обявява публично. Доколкото се разбра, делото е гледано при закрити врати. Конвенцията дава право на преценка коя част от заседанието да бъде закрита,

а принципът е, че актът се обявява публично.

Според КЗПЧОС елиминирането на публичността при делата за непълнолетни не е императив и тук е налице противоречие с чл.391 НПК, който предоставя единствено на непълнолетния обвиняем право да поиска публично разглеждане на делото. НПК създава обратен на въведения с чл.6 §1 от Конвенцията принцип-на закритост на производствата при непълнолетни.

Както е известно обаче, КЗПЧОС е с приоритет над вътрешните норми. Освен това, когато някой твърди, че интересът на непълнолетните е да не се обявява публично и съдебният акт, трябва да посочи кой е този защитим интерес. Защото презумпцията за невиновност е в сила и за непълнолетни, и за пълнолетни и не може да бъде критерият, определящ липса на публичност на съдебния акт.

Изрично следва да се припомни и че в специалните правила за разглеждане на дела за непълнолетни никъде няма и не може да има текст за защита срещу обявяване на имената на обвиняемите лица, по отношение на които се постановява една мярка за неотклонение. Това, че е повдигнато обвинение срещу конкретно лице, та било то и непълнолетно,

никога не може да бъде тайна.

Изключение е случаят, когато обвинението е повдигнато в отсъствие на обвиняемия и той се издирва, за да му се предяви, но той не касае пловдивския казус.

На следващо място, следва да се преразгледа практиката на съдилищата да се обявяват публично съдебни актове с инициали, докато според една заповед на председателя на ВКС, на интернет-страницата на ВКС се обявяват делата за корупционни или потенциално корупционни престъпления с пълните имена.

В тези списъци от дела ще намерите великата корупция на касиерка в химическо чистене и на шофьор и кондуктор в градския транспорт. ВКС качваше с години имената и професията, както и местоработата и обвиненията на лица, чиито дела все още не са започнали да се разглеждат или се разглеждат и по отношение на които действа презумпцията за невиновност. Парадоксът е в това, че същият ВКС обявява окончателните си решения за осъждане на лишаване от свобода с инициали, а имената на неосъдените лица обявява публично и

така страницата на ВКС се превръща в една стена на позора за неосъдени лица, ползващи се с презумпция за невиновност.

Против това дългогодишно нарушение на презумпцията за невиновност не видях протестиращи.

Не на последно място, принципът на пропорционалност налага да се балансират правата на участниците в съдебните производства и интересите на обществото. В конкретния случай при огромната публичност, която се даде на делото преди то да влезе за разглеждане на мярката за неотклонение в съда, след пресконференциите на прокуратурата и ОД на МВР-Пловдив, обществото с повишен интерес следи за развоя на това разследване и всяка прекалена секретност и анонимност биха могли да създадат подозрения и да бъдат източник на обществени или медийни спекулации.

И кратък послепис:

Каква защита на личните данни, на имена и др., след като приятели на самите обвиняеми са филмирали и излъчили в социални мрежи деянието им, най-вероятно с тяхно предварително съгласие като акт на гордост. Самите обвиняеми са се отказали от анонимност и с  това мисля, че спекулациите трябва да приключат. Те не са търсили анонимност, а известност.

Justice must not only be done, it must also be seen to be done.    Затова Европейският съд в множество свои решенние посочва,  че правосъдието не само трябва да се осъществява, а трябва да е видимо, че се осъществява.

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