ОС – Бургас задържа под стража областния лидер на ДПС Христо Широков за участие в ОПГ

Окръжният съд в Бургас остави в ареста областният координатор на ДПС Христо Широков. Той е един от четиримата обвиняеми по разследването във ВиК-Бургас, свързано с престъпления по служба, принуда и търговия с влияние.

Той е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона с цел рекет, принуда и търговия с влияние.

Мярката на Широков се гледа с ден по-късно от тези на останалите обвиняеми, тъй като той не беше открит на адреса си, а по-късно доброволно се предаде след завръщането си от чужбина.

Според прокуратурата схемата е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда. Разследващите твърдят, че събираните суми — между 10 000 и 30 000 лева от обект — са достигали до Широков, който е имал ролята да ги преразпределя.

Ден по-рано прокуратурата официално обяви повдигнатите обвинения и намерението си да поиска постоянен арест за Широков. Същия ден той се завърна у нас от чужбина, където по думите на защитата му е провеждал лечение, и се яви доброволно в ОДМВР – Бургас заедно със своя адвокат.

Защитата на Христо Широков заяви, че по делото липсват достатъчно доказателства за съществуването на организирана престъпна група. Според адвоката, обвинението се основава основно на показания на свидетели с тайна самоличност, които според защитата не подкрепят в достатъчна степен повдигнатите обвинения.

От прокуратурата отхвърлиха тези твърдения. Според държавното обвинение по делото са събрани достатъчно доказателства, включително показания на свидетели с тайна самоличност, както и веществени доказателства, иззети при претърсвания и други процесуално-следствени действия. По данни на прокуратурата има доказателства, че част от събраните средства са достигали до Христо Широков, който впоследствие ги е преразпределял.

За останалите трима заподозрени по същото разследване, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, съдът вече определи по-леката мярка „домашен арест“.