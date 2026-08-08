От седмицата: Бившият министър Богдан Богданов призова кабинета „Радев“ да защити правата на държавата в Панаира

Бившият икономически министър Богдан Богданов призова финансовият министър Гълъб Донев да се включи в делото за Пловдския панаир и да защити правата на държавата в него.

„Единственият съвет към финансовия министър Гълъб Донев, към министър Пулев и премиера Радев, е да бъдат държавници и да защитят държавния интерес, защото през годините много правителства, включително и служебни правителства, проспаха този процес с Пловдивския панаир“, каза в интервю пред БНР Богданов.

През седмицата стана известно определение на ВКС от 29 юли, според което финансовият, а не икономическият министър, е легитимен да защитава държавата по делото за Пловдиския панаир и даде 7–дневен срок на министър Донев да уведоми върховните съдии дали ще я представляват по делото за опазване на собствеността й в международното изложеине.

Делото беше заведено през юли 2023 г. от Богдан Богданов като министър в кабинета „Денков–Габриел“, с искане да бъдат призните правата на държавата върху акциите й в Панаира. Успоредно с това поиска и обезпечителни мерки – спиране на вписването на апорта и запор върху акциите.

Сизисофите усилия по делото

тръгнаха заради решението на втория кабинет на Бойко Борисов през август 2016 г. , който с неясни мотиви предостави безвъзмездно на Варна 29% от акциите на дружеството „Международен панаир Пловдив“, а на Пловдив предложи други 20% които градът първоначално отказва да приеме. Варненските съветници, за разлика от пловдивските си колеги, приеха подаръка

Междувременно през 2021 г. Общинският съвет на Варна прехвърли акциите към компанията на Георги Гергов, а делът му нарастна на 79.3%, тоест – той се сдоби с пълен контрол над решенията, изискващи квалифицирано мнозинство. На практика това означаваше, че Гергов ще стане собственик на 79 на сто от изложението, което ще му даде възможност еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството, включително и за закриването му.

„Само в рамките на месец предприехме конкретни действия и направихме важни неща, които трябва да бъдат продължени – запорирахме акциите – тези 29% бяха блокирани, за да не може да има следващи прехвърляния. Другото, което направихме, е искът за нищожност на апорта към община Варна.

Ние твърдяхме, че дарението е абсолютно нищожно според Закона за държавната собственост. Защото държавата дарява единствено при обективна нужда и задоволяване на обществените потребности на местното население, а Варна не е ползвала тези акции за нито една обществена нужда – 10 години. Кметът Коцев каза Варна да върне акциите, а ОбС блокира този процес и в момента се ползват всякакви инструменти да се прехвърлят и подарят акциите на дружеството на г-н Гергов“, обясни Богданов пред БНР