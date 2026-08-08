По делото за фентанила, след 7 часа, петима от задържаните остават за постоянно в ареста

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Петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил остават за постоянно в ареста, а двама под „домашен арест“ –това реши състав на Окръжния съд в Русе, който гледа мерките за неотклонение на общо 8 обвиняеми. Всяка от мерките е определена спрямо ролята на съответния задържан в престъпната група, както и дали е съдействал на разследването.

Искането на Окръжна прокуратура-Русе за вземане на мерки за неотклонение по отношение на седем обвиняеми по досъдебно производство за двете организирани престъпни групи, свързани с

производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества, бе уважено от Окръжен съд–Русе след заседание, продължило близо 7 часа.

С мерки за неотклонение „задържане под стража“ са петима обвиняеми. Задържан е В.М., който е привлечен като обвиняем за това, че

е ръководил две организирани престъпни групи – структурирани трайни сдружения от четири и от пет лица, създадени с цел извършване

съгласувано в страната престъпления свързани с наркотични вещества и с користна цел – получаване на парични средства от продажба на

наркотични вещества. Той е с обвинение и за разпространение и за държане с цел разпространение на наркотични вещества

Със „задържане под стража“ са и четирима обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления и за държане с цел разпространение на наркотични вещества: Л.Л., който е бил задържан в склада за производство на фентанил в София, С.С и И.С., задържани с автомобил, непосредствено след излизане от склада, и С.Т., в чието жилище са открити наркотични вещества, съобщи пресцентърът на ОП – Русе.

Съдът е уважил искането на прокуратурата и по отношение на двама от обвиняемите – В.Б., обвиняем за ръководене на организирана

престъпна група от четири лица и държане с цел разпространение на наркотични вещества и С.М., с обвинение за участие в организирана

престъпна група и за държане на наркотични вещества, като е определил спрямо двамата мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на Окръжен съд-Русе подлежи на обжалвана пред Апелативен съд – Велико Търново.

В началото на заседанието защитниците настояха делото да бъде преместено в София, но поне за момента то остава в Русе, откъдето всъщност започна разследването – след смъртен случай заради фентанил. В последствие беше разкрита лабораторията в София, където живеят повечето от задържаните.

По време на заседанието стана ясно, че смъртоносният наркотик е изпращан към крайдунавския град по куриерска фирма, като е бил укриван в пратки с маратонки. По първоначални данни стойността на откритата в столичния квартал „Факултета“ дрога е на стойност над 300 милиона евро.

Определенията на Окръжния съд могат да бъдат обжалвани или протестирани в 3-дневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново.

След акцията от началото на седмицата бяха обвинени осем души, а в лабораторията се намериха 6 килограма фентанил.

Делото се води от прокуратурата в Русе, защото оттам идва първата информация за групата.