Върховният административен съд потвърди отстраняването на Красимира Божкова от кадастъра във Варна заради „Баба Алино“

Върховният административен съд остави в сила отстраняването на Красимира Божкова – Каталиева, като началник на кадастъра във Варна заради недостатъчен контрол в „Баба Алино“ .
На 6 юли т.г тя бе уволнена след разкритията на мащабно незаконно строителство и построения комплекс на Олег Невзоров в местността „Баба Алино“. Преди това бе и временно отстранената от длъжност.
Божкова, на която заповедта за уволнение бе трудно връчена поради внезапни болнични, заяви на пресконференция, че ще обжалва отстраняването й , както и че ще заведе дело срещу бившия регионален министър Николай Найденов за клевета.
Тя допълни, че „ще си търси правата“ и заради изказването на министър Иван Шишков, който по думите ѝ, „когато е отишъл на оглед в „Баба Алино“ е казал, че тя е единствено виновна за случая“. Според министъра има извършено нарушение на закона заради попълването на кадастъра с незаконни строежи, както и издадените удостоверения за търпимост на сгради.
„Кадастърът не издава разрешения за строеж, кадастърът не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Ние сме орган, който регистрира вече това, което има на място„, коментира още Божкова.
„Ние не се интересуваме дали сградите са незаконни. Ние сме длъжни щом съществуват на място, да ги нанесем в кадастралната карта. В синхрон бяхме обвинени, че нашата служба е извършила закононарушения. Аз ръководя тази служба 19 година. Никога не сме били порицани“, подчерта пред пресата.
Така с удивително самочувствие един държавен служител, даде ясен сигнал, че нанасянето в кадастъра на незаконни имоти не е било проблем, защото никой не е изисквал те да са законни!
„Нито аз съм първият, нито Иван Шишков ще е последният министър, който ще иска оставката ѝ“, коментира бившият министър Найденов.
отказа да направи това.
Съдиите посочиха в мотивите си, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Това изключение е въведено от законодателя, за да се гарантира, че по време на дисциплинарното производство няма да има възможност за влияние върху служители или документи. Изключение се допуска при доказани значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, което в случая липсва.С определение от 7 август решението на Варненския Адмнистративен съд е потвърдено от Върховния адиминистративен съд.