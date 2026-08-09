Върховният административен съд потвърди отстраняването на Красимира Божкова от кадастъра във Варна заради „Баба Алино“

„Обжалваното определение на АС Варна е постановено в съответствие с фактите по делото и приложимия материален закон, не са налице основания за неговата отмяна, поради и което, като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила, приемат съдиите Марио Димитров, Милена Златкова и Александър Митрев.

Пред ВАС Божкова твърди, че уволнението нанася вреди върху доброто й име в обществото, честта и достойнството й от разпространената в медиите информация, че е уволнена заради „незаконното строителство в Баба Алино“. Съответно, твърди тя, спирането на изпълнението на заповедта би променило в обратна посока създадената обществена нагласа спрямо нея.

В случая по делото не са ангажирани доказателства, които установяват настъпването на значителни или трудно поправи вреди за Божкова – Кателиева, които ще настъпят от предварителното изпълнение на оспорения административен акт и които могат да се противопоставят на защитимия обществен интерес, посочва съдът.

Освен това не са приложени каквито и да е доказателства за настъпването на вреди от предварителното изпълнение на заповедта за уволнение, добавят съдиите.

Из мотивите на ВАС

“ Следва да се посочи, че безспорно всяко предварително изпълнение на административен акт от страна на администрацията може да причини неудобства и да засегне права и интереси, включително и репутацията на едно лице, но това не е достатъчно да обоснове превес на частния интерес над обществения като предпоставка за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение.

За да бъде уважено такова искане не е достатъчно само твърдението за наличие на вреди, а е необходимо представянето на доказателства за вида им, както и за това, че вредите са настъпили или съществува вероятна възможност да настъпят, ако обжалваният административен акт бъде изпълнен. В този случай искателят по чл. 166, ал. 2 АПК следва да обоснове необходимостта от спиране, като докаже наличието на засягане на свой интерес. Необходимо е да изложи всички факти и обстоятелства, на които обосновава своята претенция.

Правилно административният съд е посочил, че именно констатациите на дисциплинарно наказващият орган относно действията на К. К. по преписки свързани с местността „Баба Алино“ гр. Варна са в основата на наложеното й дисциплинарно наказание „уволнение“ със Заповед № ЧР-34-2 от 03.07.2026 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Поради това, че посоченото е въпрос по съществото на спора и съответно тези обстоятелства ще бъдат проверени в хода на съдебното производство по преценката на законосъобразността на издадената заповед, правилно е прието, че обсъждането им и проверката на тези констатации е недопустимо в производството по чл. 166 АПК.

В заключение следва да се посочи, че не са налице и нови обстоятелства, за което липсват и твърдения, а наличието им е предпоставка за спиране на предварителното изпълнение на административния акт.

Предвид изложените съображения, обжалваното определение на АС Варна е постановено в съответствие с фактите по делото и приложимия материален закон, не са налице основания за неговата отмяна, поради и което, като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила“, заключават съдиите.

Определението е окончателно.