Плевенският прокурор Владмир Николов приема номинацията на колегите си да участва в новия ВСС

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„Имам намерение да приема номинацията от колеги прокурори както от Плевен, така и от различни други прокуратури в цялата страна и да участвам в процедурата за избор на членове на ВСС от професионалната квота, да поискам за втори път доверието на българските прокурори“.

Това заяви пред БНР прокурор Владимир Николов, който е номиниран за член на ВСС.

„В продължение на повече от 2 десетилетия имах възможност да наблюдавам по-специално прокуратурата от различни позиции. Много от проблемите, които възприемаме като ежедневни затруднения в работата на редовите магистрати, всъщност произтичат не от липса на професионализъм, а от начина, по който се изграждат управленските политики. Развитието на съдебната власт зависи от комплекс от фактори, които трябва да бъдат формирани заедно – това са законодателните промени от една страна, от друга – усилията на отделните магистрати в тяхната ежедневна работа, но и качеството на решенията, които се вземат от органа, натоварен с нейното управление“.

Прокурор Николов бе категоричен, че трябва да излезем от рамката, в която схващахме ВСС до този момент:

„ВСС не трябва да бъде само една кадрова администрация, той трябва да е орган на стратегическо управление на съдебната власт. Решенията му трябва да бъдат част от последователна стратегия, основана на анализ, ясни цели и оценка на резултати. Избор на нов ВСС, избор на титулярни ръководители на прокуратурата, на ВАС и на отделните органи – сами по себе си не могат да бъдат възприемани като тази реформа, която обществото очаква, те не могат да бъдат панацеята, която ще гарантира възходящото развитие или усъвършенстване на съдебната власт, те обаче са абсолютно задължителна предпоставка и ние да излезем от порочния кръг на досегашното управление и да се борим за доверието на обществото„.

Според Владимир Николов най-важна е независимостта както от външни влияния, така и от вътрешен институционален натиск, злоупотреба и произвол от страна на отделни ръководители. Независимостта се гарантира ежедневно чрез прозрачни кадрови решения, еднакви критерии, липса на управленски произвол и институционална почтеност, поясни той и добави:

„ВСС трябва коренно да промени модела си на управление и да изгради тази политика, която да даде възможност на магистратите да работят спокойно, професионално отговорно, да доведат до това, че обществото да ни повярва„.

По думите му най-важният ресурс на съдебната власт са хората. Кадровата политика, обученията, лидерството, мотивацията и професионалното развитие са най-важната инвестиция в качеството на правосъдието. Когато даден ръководител обсеби определена организация, когато пряко се намесва в нея и определя нейно ръководство и нейна политика, това обезсмисля ролята ѝ, подчерта прокурорът.

Според него Независимото сдружение на българските прокурори по никакъв начин не разделя системата. Добре е да има плурализъм и идеи, категоричен бе той и добави, че основната дума е независимост.

„Когато имаме главен прокурор, който е нормален, почтен човек, защитава върховенството на правото, защитава интересите на колегите и публичния интерес, напълно по естествен начин тогава той ще бъде подкрепян от всяка съсловна организация. Но когато има отклонения, когато има посегателства, когато се прави нещо в разрез с обществения интерес, трябва да има силата общността да посочи тези негативи, трябва ние да имаме куража нашият глас да бъде чут и да противостоим на тези порочни практики и тенденции. Хората очакват това от нас. Хората очакват да няма повече прах в очите, замазване, дела на трупчета, кръгове, които предизвикват искреното отвращение на огромното мнозинство колеги„.

Николов вярва, че в прокуратурата работят почтени хора, които обаче не винаги са управлявани от правилните и почтените хора:

„Трябва да се погледнем искрено в очите и да имаме смелостта да заявим, че има определени сериозни проблеми, има определени недъзи. Дейността на досегашния ВСС – абсурдна непрозрачност, абсурдни решения или липса на решения, съмнения как точно те се вземат, какво точно се случва, кой с кого комуникира, под чие влияние, някакви дела, които се активизират, след това потъват – не, с това трябва да бъде скъсано. Мнозинството от прокурори искат да скъсат именно с това, а ВСС е органът, който трябва да създаде тази среда„.

Източник БНР

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