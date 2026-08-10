По тялото на жертвата не е имало здраво място, разказва пред Нова телевизия съдия Петко Минев от Окръжен съд в Пловдив, който остави в ареста петимата непълнолетни обвиняеми за жестокото убийство на Герги Кузев в града.
По думите на съдията подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.
От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията те очертават жестока картина на случилото се. По думите му на Младежкия хълм са извършени
действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.
Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата открила жертвата – Георги Кузев, и започнала жестокия побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.
След това започнали и издевателствата. Младежите първо унижавали Кузев на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.
След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали пепел от цигари в нея и ги гасили върху тялото му.
„Използвали дезодорант, за да пръскат раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.
По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасян побой.
Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.
Носели и малък авариен чук.
Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили апарата.
След издевателствата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“.
Те извадили знаме със свастика и си направили снимка на фона на агонизираща жертва.
Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.
Побоят и гаврите са продължили около час. Нападателите опитали да нарисуват и свастика на ръката на Кузев, но заради обилното кървене не успели.
След по боя заподозрените взели парите на жертвата и си тръгнали.
По пътя си срещнали мъж, разхождал детето си, което е с аутизъм. То издавало спецефични звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях.
Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.
След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.
Разпитани са и хора от компанията на обвиняемите. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.
Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.
„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.
В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода.
За навършилите 16 години предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.
Различни източници разказват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.
Съдия Минев посочва, че
страните разполагат с тридневен срок за обжалване.
Това могат да направят прокуратурата, защитниците и самите обвиняеми.
„Ако постъпят до края на деня жалба или протест, делото е насрочено за четвъртък, 13 август, от 10:00 часа пред Пловдивския апелативен съд, чието определение за мярката ще бъде окончателно“, обясни той.
При евентуално обжалване втората инстанция ще реши окончателно дали петимата ще продължат да бъдат задържани под стража, докато разследването върви.