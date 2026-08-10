По тялото на жертвата не е имало здраво място, разказва пред Нова телевизия съдия Петко Минев от Окръжен съд в Пловдив, който остави в ареста петимата непълнолетни обвиняеми за жестокото убийство на Герги Кузев в града.

По думите на съдията подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение.

От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията те очертават жестока картина на случилото се. По думите му на Младежкия хълм са извършени

действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж.

Според събраните данни мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата открила жертвата – Георги Кузев, и започнала жестокия побой. По-късно към нея се присъединила и втората група.

След това започнали и издевателствата. Младежите първо унижавали Кузев на тема мъжко достойнство, казали му, че ще го кастрират на място, а със запалка опитали да горят едното му ухо.

След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали пепел от цигари в нея и ги гасили върху тялото му.

„Използвали дезодорант, за да пръскат раните му, шегувайки се, че ще го дезинфектират“, разказа съдия Петко Минев.

По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се уплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасян побой.

Нападателите го попитали дали има семейство. Той отговорил, че родителите му са поразени от мълния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, след което с кубинка го ударили в устата и му казали, че няма да си търси жена, а ще си търси зъбите.

Носели и малък авариен чук.

Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили апарата.

След издевателствата един от насилниците възкликнал, че това е първата им „акция“. По думите на съдията младежите се изживявали като „ловци на педофили“.

Те извадили знаме със свастика и си направили снимка на фона на агонизираща жертва.

Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.

Побоят и гаврите са продължили около час. Нападателите опитали да нарисуват и свастика на ръката на Кузев, но заради обилното кървене не успели.

След по боя заподозрените взели парите на жертвата и си тръгнали.

По пътя си срещнали мъж, разхождал детето си, което е с аутизъм. То издавало спецефични звуци. Групата минала покрай тях и започнала да „грухти“, след което младежите избухнали в смях.

Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112.

След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки.

Разпитани са и хора от компанията на обвиняемите. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели по пейките и се подигравали на хората.

Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича „Куклукс клан 2013 Пловдив“.

„Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви“, коментира съдията.

В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата, навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода.

За навършилите 16 години предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Бойчиновци, а момичетата – в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

„Моят прочит на фактите говори за организирана нагласа да се накаже конкретният пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи.Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място“, каза съдия Петко Минев“.

Различни източници разказват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца.

Съдия Минев посочва, че

страните разполагат с тридневен срок за обжалване.

Това могат да направят прокуратурата, защитниците и самите обвиняеми.