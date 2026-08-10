Ако постъпят до края на деня жалба или протест, делото е насрочено за четвъртък, 13 август, от 10:00 часа пред Пловдивския апелативен съд, чието определение за мярката ще бъде окончателно“, обясни той.

При евентуално обжалване втората инстанция ще реши окончателно дали петимата ще продължат да бъдат задържани под стража, докато разследването върви.