Адв. Адела Качаунова: Убийството в Пловдив е извършено от радикализирани непълнолетни, надявам се, че ГДБОП и ДАНС вече са в мрежата.

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„Групата на непълнолетните в Пловдив, извършили убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм, са радикализирани. Трябва да се проследи механизмът на радикализацията, а извършителите да получат наказанията си“, каза в интервю пред БНР адв. Адела Качаунова, зам.-председател на БХК.

„Надявам се наказателният процес да протече по правилата и да се провери откъде идва радикализацията. Поляризирането на обществото е възможно да възбуди други неуравновесени хора, да извършат други неща“, препоръча адв. Каучанова.

Нейната надежда е, че ГДБОП, ДАНС и други институции вече да са в мрежите, защото освен тези непълнолетни от Пловдив има и други, които се снимат с вдигнати юмруци, пречупени кръстове и др. символи на омразата.

„Проблемът е с по-голямо обществено значение за случващото, а сме възразявали когато в хода на разследване се разкрива т. нар. следствена тайна – множеството акции на Иван Гешев, пускайки избрани материали по разследването. Затова трябва много внимателно, в кой момент каква информация се подава на обществото. Това, от което имаше нужда, е обществото да знае, че извършителите са задържани и е постановена най-тежката мярка“, каза адвокатката.

И коментира, че основанията да бъдат задържани едни деца, се приема само в краен случай, когато има обосновани съмнения за вината:

„Но вината се доказва в същинския процес, а това, което чухме беше разкриване на самоличност, което законът забранява и европейските актове, и Европейската конвенция за правата на човека, това не е случайно, правилата за непълнолетни са различни. Съдията е професионалист, от най-висок ранг, и той прилага и спазва законите. Нагнети се обществено напрежение, но не се съгласявам, че няма нужда да се спазват права на непълнолетните, защото единственият начин да се стигне до справедливи присъди е спазване на правилата.“

Адв. Качаунова каза още, че не смята, „че беше прекомерна мярката за неотклонение – задържане под стража“:

„Но това, което не чухме от съдията, защото чухме детайли, какъв е рискът те да се укрият. Имат два фактора при прилагане на тази мярка, но не чухме какъв е рискът. Тежестта на престъплението е брутална и обществото имаше очакване.“

Според адв. Качаунова би трябвало последващите мерки да бъдат в полето на националната сигурност, да се провери в социалните мрежи индоктринирането на деца и подбуждането да извършват престъпления.

И коментира, че е популистко да се увеличават наказанията. Това не води до намаляване на престъпленията, затова мерките да бъдат насочени към превенция и употреба на социалните мрежи от деца, защитена по разумен начин.

Според нея погледът трябва да бъде насочен срещу това, че престъплението е реализирано от радикализирани непълнолетни.