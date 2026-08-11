Двете непълнолетни от групата за побоя и убийството на Георги Кузев са поискали освобождаване от ареста

Двете непълнолетни от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение „задържане под стража“.

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, съобщи БНР.

В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на двете за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Петимата тийнейджъри са обвинени в умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Според прокуратурата, макар и непълнолетни, те са разбирали свойството и значението на извършеното.

Междувременно шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.