Последни новини
Home / Законът / Двете непълнолетни от групата за побоя и убийството на Георги Кузев са поискали освобождаване от ареста

Двете непълнолетни от групата за побоя и убийството на Георги Кузев са поискали освобождаване от ареста

De Fakto 11.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 72 Прегледа

Defakto.bg

Двете  непълнолетни от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение „задържане под стража“.

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, съобщи БНР.

В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на двете за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Петимата тийнейджъри са обвинени в умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Според прокуратурата, макар и непълнолетни, те са разбирали свойството и значението на извършеното.

Междувременно шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.

About De Fakto

Проверете също

Пленумът на ВСС осигури зала за провеждане на две общи събрания по процедурата за избор на членове на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършен разход в размер на 103 066,56 …

Адв. Адела Качаунова: Убийството в Пловдив е извършено от радикализирани непълнолетни, надявам се, че ГДБОП и ДАНС вече са в мрежата.

„Групата на непълнолетните в Пловдив, извършили убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм, са радикализирани. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване