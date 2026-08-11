Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение, а появилите се в социалните мрежи снимки и видеа със сцени на насилие поставиха отново на дневен ред въпроса докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират навреме.

Преди всичко съболезнования на близките, на Георги и това, което и вие казахте, срам, че всички ние сме отговорни, всички ние като общество за това, което се случва. Не можем за минутите, в които разполагаме да се направи цялостен анализ, защото причините са безбройни, но ако решим да се фокусираме върху това, което е очевидно, защото ние не знаем какви са семействата, в какви училища са учили, какви са приятелите на тези момчета и момичета, защото въпреки всичко те все пак са деца – това коментира пред Нова тв Адовкат Михаил Екимджиев във връзка с жестокото убийсво на Георги Кузев в Пловдив от непълнолетните петима, задържани за деянията си.

Но това, което се случва пред очите ни, което ние и институциите можеха да предотвратят, е, че от години има един инфлуенсър, който се хвали, че лови педофили, заяви адвокатът.

Вместо този човек да бъде спрям от институциите, да бъде наказан, защото това е престъпление по член 323 от наказателния кодекс, институциите си сатрудничат с него, журналисти го хвалят. Кажете ми вие какво пречи в главите на тези незрели момчета и момичета, когато имат светъл пример, почти на тяхна възраст, успешен с много последователи, харесван от журналиста и от журналисти, защо и те да не правят това добро, за което той е хвален? Добро разбирате се в кавички.

Екимджиев припомни, че когато човек сам си присвои правото да определя кой е престъпник и кой трябва да бъде наказан,

се стига до пълна подмяна на ролята на държавата.

„Когато вземеш правото в свои ръце, ти определяш кой е педофил, кой е хомосексуален, ти си прокурор, съдия и съдебен изпълнител“, подчерта адвокатът.

Според адвоката именно затова съществува съдебната система – за да установява фактите и вината по законов ред. „Затова са измислени тези скучни, дълги, според някои – безсмислени процеси – първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни заседания… Именно те обаче трябва да установяват истината“, смята Екимджиев.

За жестокостта

Адвокакът отхвърли лесното обяснение, че извършителите просто са „изроди“ или „садисти“. „Когато в главата дори на едно цивилизовано, културно общество, на образовани хора, влезе такъв пъклен модел и те бъдат убедени, че ако са жестоки по този начин, ще изпълнят гражданския си дълг – виждате какво става“, подчерта той.

По думите му в случая с убийството в Пловдив трябва да се изследва и поведението на хората, които са били на място, но не са се намесили или просто са снимали случващото се.

Правната оценка обаче трябва да бъде направена от разследващите органи и съда, а не от обществото, смята още юристът.

Или както вчера беше казала Поли Палунова, разликата между героизма на тази банда младежи и превръщането им в изродени садисти, което е другото крайно мнение, е един труп..

За това от средновековието самоуправството, вземането на правосъдието в своите ръце е едно от най-тежките престъпления. За това са измислени тези скучни, дълги, според някои безмислени процеси, първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни докладания, за да установяват истината. За да установяват истината, дали някой е педофил, дали някой е престъпник.

И тогава, когато държавата установи истината, тя има право да те накаже. Държавата има монопола на насилието и ако тя реши да предостави парчета от него на частни структури, тя прави това с закон, както е, например, закон за частната охранителна дейност. Не, че частните охранители не са били замесени в подобни гаври и ситуации, но поне там има някаква надежда, че минават през тестове, фирмите биват лицензирани, има контрол, има правила.

За бездействието на властите

Докато в случая държавата години наред оставя едни хора да ловят педофили, да се хвалят и да пишат книги за това бездейства, а после когато техни последователи и последователи вече на други идеологии направят нещо брутално и садистично като това, всички се оказваме шокирани и възмутени.

Виждате как буквално през няколко първо беше Банско, където полицията не се беше намесила, когато според местни хора и според собственика на хотела тези италиански еврейски тинайджери са безчинствали в него. Ако това беше направено, нямаше да се стигне и до следващите последствия.

… Ако наистина се връщаме към джунглата и деградираме като общество, защото само преди няколко години в София, беше извършено убийство от подобна група, която беше тръгнала да прочиства Борисовата градина от предполагаеми хомосексуалисти.

И тогава нямаше сила, която да накара българските съдилища да приложат по-тежка наказателна квалификация от обикновено убийство. Трябваше да отидем в Стразбург, да се спечели делото там от неговата майка, за да може при новото разглеждане на делото българския съд да приеме, че това е и престъпление от омраза и трябва да бъде наказано по-сериозно.

За сложния баланс между обществените интереси и правото на личен живот на извръшителите във връзка с презумцията им за невиновност.

Според практиката на Европейския съд по правата на човека, във всеки конкретен случай се търси и намира конкретен баланс между тези защитими ценности. Няма универсална рецепта, изтъква Екимджиев.

В случая с оглед на изключителни обществени интереси и на това, че тези момчета и момичета сами са заснемали злодеянието си, което са извършили и са го пускали в мрежите, смятам, че

трябва да бъде даден приоритет на обществени интерес

и че няма лошо техните лица да бъдат видени, защото те сами се ги показали.

За съдията Петко Минев

Интересна и провокативна е темата с поведението на Съдия Петко Минев, който също беше критикуван в медиите, според мен до голяма степен неоснователно, защото този човек, съвсем съзнателно, той личеше и по начина по който говореше, той знаеше какво прави, той знаеше, че прави нещо необичайно на границата на закона и на професионалната етика.

Но той беше решил да бие камбаната, да пусне алармата, да привлече вниманието на всички, че текат процеси в нашето общество, които ако не бъдат коригирани и спрени, не знаем до къде ще стигнем.

Нямам укор към него, защото той не споменаваше имена, не споменаваше конкретно разпределение на роли, кой точно какво е правил, за да се твърди, че има нарушение конкретно на презумцията за невиновност.

Може би, ако бях на негово място, бих бил малко по-премерен в детайлите, за да не натежи моята преценка, само два дни след това престъпление, на моите колеги и съдии, които след това ще разглежда делото по същество. Защото всички сме хора и едно такова подробно разказване от страна на един сериозен опитен съдия може някакси да натежи, да създаде една предварителна убеденост…