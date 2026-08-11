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Пленумът на ВСС осигури зала за провеждане на две общи събрания по процедурата за избор на членове на ВСС

De Fakto 11.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 188 Прегледа

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Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършен разход в размер на 103 066,56 евро с ДДС за наем на зала „София Ивент Център“ за провеждане на общите събрания на прокурорите и на съдиите.

Пленумът на ВСС насрочи Общото събрание на прокурорите на 17 и 24 октомври 2026 г., а Общото събрание на съдиите на 31 октомври 2026 г. и 7 ноември 2026 г.

В първата събота те ще се проведат в зала „София Ивент Център“, която предоставя необходимото обзавеждане, оборудване, озвучаване, система за безжично гласуване за провеждане на избори на избирателна комисия и секционни комисии и други.

Общото събрание на следователите е насрочено за 14 и 21 ноември, като в първата събота ще се състои в зала „Тех Арена“ на Техническия университет.

Във втората събота магистратите ще произведат избор на членове на ВСС, като съдиите ще гласуват в 30 избирателни секции в страната, четири от които в София, прокурорите в 29 избирателни секции, а следователите в 5 избирателни секции.

В момента процедурата по избор на нови членове на ВСС е на етап номиниране на кандидати от съответната магистратска гилдия.

Срокът за подаване на предложения за изборни членове на ВСС от прокурорите е 23 август, от съдиите – 6 септември, а от следователите – 20 септември.

Информация за предложените кандидатури се публикува на интернет сайта на ВСС в рубриката „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите“.

Пленумът на ВСС допълни свое решение по протокол № 16 от 09.07.2026 г. относно делегираните пълномощия на комисия „Бюджет и финанси“ да приема решения в периода, когато не се провеждат заседания на ПВСС, като добави организирането и провеждането на обществени поръчки, свързани с изборите на членове на ВСС от професионалната квота.

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