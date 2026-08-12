700 евро гаранция и надзор на педагогическа стая за пълнолетен и непълнолетен, обвинени в побой над непалци

700 евро – такава гаранция е получил 18-годишният младеж Теодор Велев, обвинен за нападение над двама непалци в Пловдив в края на миналия месец.

На 17-годишният Ангел Рангелов е наложен надзор на инспектор от детска педагогическа стая.

Двамата бяха арестувани, след като видео от побоя над непалците бе намерено в телефона на един от обвинените за смъртта на Георги Кузев, починал от раните си на Младежкия хълм.

Заседанието е проведено при закрити врата, тъй като Рангелов е на 17 години. Връзката между двамата и групата от Младежкия хълм е установена при разследването на убийството на Георги Кузев.

Нападението над непалците също било заснето на видеоклип.

Съдът посочва в мотивите си, че е налице „скромно и минималистично обосновано предположение“, че младежите са извършили деянието, но няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление. Съдия Васил Тасев подчерта, че според съдебно-медицинската експертиза пострадалите са с леки телесни повреди, изразяващи се в болка и страдание, без разтройство на здравето след нападението.

Обвинението е за нанесена лека телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди. “Причината – няма рационална и каквато и да било житейска логика.

Нападението е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение”, коментира прокуратурата.

Наблюдаващият делото прокурор Мирослав Алендаров посочи, че

непълнолетното момче е присъствало на убийството на Кузев.

Защитата заяви, че прокуратурата се „престарава“ с искането за постоянен арест на фона на тежкия случай с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Прокуратурата е категорична, че ще протестира определението на Районния съд. Така окончателното решение за мерките на двамата предстои да бъде взето от следващата съдебна инстанция.

И двамата са завършили 11-и клас, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия. Нападението над непалците е станало на 24-ти срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“.

Разследва се и версия, освен хулигански подбуди, дали не се касае и за ксенофобски такива, предвид оперативните версии за членуване на младежите в скинхедс организации и други, които подбуждат към омраза към хора с различна раса и етнически произход, каза прокурор Алендаров.

Двамата непалски граждани живеят в България от около половин година и работят в печатница в село близо до Пловдив.

Майката пред медиите

Пред медиите говори майката на непълнолетното момче Гергана Папазова, която каза, че синът ѝ членува в скинарска банда от малко повече от година. За нападението над непалските граждани момчето ѝ разказало, че видели наркомани, които повръщали и буйствали в магазин.

За случая на Младежкия хълм разказал на майка си, че опитал да спре побоя, но не е успял. Папазова каза, че многократно е звъняла на тел. 112, подавала е сигнали към „Общинска охрана“ и районни управления, че непълнолетни се събират на сцена „Ядрото“ в квартал „Капана“, хълм Бунарджика, Сахат тепе и площад „Съединение“, където консумират алкохол и наркотици.

Тя твърди, че не е имало адекватна реакция и към сигналите ѝ да се провери в кои магазини се продава алкохол на непълнолетни. Опитах всичко, включително психолози, но тази банда е по-силна от мен, каза майката.