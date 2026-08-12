Благовест Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, е предложен за изборен член на ВСС

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас Благовест Вангелов е предложен за изборен член от квотата на прокурорите.

Той е четвърти обвинител, подкрепен от свои колеги от Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас и Районна прокуратура – Бургас, които се мотивират с притежаваните от него нравствени, етични, професионални и лични качества и посочват, че със своя висок професионализъм и морал като член на ВСС ще защитава интересите на магистратите, служителите и съдебната система.

Прокурор Вангелов има над 20 години юридически стаж, 14 години от които в системата на Прокуратурата на Република България.

Работил е като прокурор в прокуратурите на Момчилград, Средец и Бургас, един мандат е бил районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие.

След повишаване в Специализираната прокуратура и нейното закриване, е магистрат в Окръжна прокуратура – Бургас.

В предложението е поставен акцент, че Благовест Вангелов упражнява ръководство и надзор по дела и преписки с изключителна фактическа и правна сложност, като с професионалното си поведение и изпълнение на служебните си задължения издига престижа на прокурорската професия. Той мотивирано отстоява своята позиция при изпълнение на служебните си задължения, умее да работи в екип и намира адекватен подход и баланс в комуникацията си с колегите, институции и гр предложението е поставен акцент, че Благовест Вангелов упражнява ръководство и надзор по дела и преписки с изключителна фактическа и правна сложност, като с професионалното си поведение и изпълнение на служебните си задължения издига престижа на прокурорската професия.

Той мотивирано отстоява своята позиция при изпълнение на служебните си задължения, умее да работи в екип и намира адекватен подход и баланс в комуникацията си с колегите и институции.