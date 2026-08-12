Демерджиев сезира и.ф. гл. прокурор Стефанова с „потънало“ в СГП дело за платени милиони за път, а път няма

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 г., за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 г., а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 г., а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, уточниха от вътрешното министерство.

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Той има притеснения и от липсата на привлечени като обвиняеми. И настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая, съобщиха още от МВР.

Първоначално делото е разпределено на прокурора Ивайло Занев – същият магистрат, който наблюдаваше и делото за източените милиони от „Хемус“. По информация на Mediapool в началото разследването тръгва с бързи темпове, а в МВР дори се подготвят за претърсвания и изземвания.

Тогава обаче настъпва кадрова рокада. През пролетта на 2025 г. за временен шеф на Софийската градска прокуратура е назначена Емилия Русинова, свързвана с Петьо Евроото и кръга “Осемте джуджета“.

Само седмица след встъпването си в длъжност Русинова издава заповед за преразпределяне на прокурорите по отдели. Така наблюдаващият делото Занев е преместен от отдела за икономически престъпления в административния отдел – т.нар. „шеста глуха“, където важни дела няма.

След пренареждането на отделите от Русинова, делото за потъналите милиони от Е-79 е предадено на друг магистрат. Работата по него просто спира. По информация на Mediapool новата наблюдаваща прокурорка възлага предимно незначителни справки, а на въпроси за хода на производството отговаря, че иска да я „оставят на мира“, пише изданието.

В края на юли премиерът Румен Радев също призова прокуратурата да бъде по-активна по случаи, за които МВР и службите сигнализират.