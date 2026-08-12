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Един от присъствалите на убийството на Младежкия хълм в Пловдив, е участвал в нападение над непалци

De Fakto 12.08.2026 Законът Напишете коментар 157 Прегледа

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Един от младежите,  задържан за нападение над непалци в Пловдив, е присъствал на убийството на Младежкия хълм в града. Това съобщиха на брифинг зам.-районните прокурори Пламен Пантов и Нено Димов. Той е 18-годишен, другият е на 17 години, съобщава БТА.

Връзката между тези двама младежи и групата от Младежкия хълм е установена чрез видеозаписи, поясни Пантов. Той не коментира дали пълнолетният е участвал в побоя над Георги Кузев, тъй като разследването се води от Окръжна прокуратура.

И двамата са учащи, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия

Нападението над непалците, станало на 24 срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“, е безпричинно, без провокация и какъвто и да е конфликт, каза Димов.

По думите му младежите са удряли мъжете с ритници в главата и тялото. Нападението е било заснето на видео.

Към момента двете момчета не дават обяснения и не са изразили съжаление. Обвинението е за нанесена лека телесна в съучастие, по хулигански подбуди. Днес ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение спрямо тях „задържане под стража“.

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