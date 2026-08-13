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Българският офис на Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу лозар за предполагаема измама

De Fakto 13.08.2026 Законът Напишете коментар 176 Прегледа

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Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу собственик на лозе в района на Ямбол за предполагаем опит за измама с европейски средства в размер на над 348 000 евро, съобщават от институцията. Схемата е разкрита преди сумата да бъде изплатена.

Според информацията, случаят е свързан с проект, подаден през ноември 2023 година по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Кандидатът е поискал средства за създаване на нови лозови насаждения, възстановяване на подпорни конструкции и изграждане на система за капково напояване в своите масиви.

През 2023 г. той подал заявление за кандидатстване за субсидии за проект, включващ засаждане на нови лозя, реконструкция на подпорни конструкции и изграждане на система за капково напояване в района на Ямбол.

Мъжът обаче невярно вписал в документите си, че е подал декларации за реколтата за 2020, 2021 и 2022 г. Разследването обаче установило, че за лозарската 2020 г. той не е подавал декларация за производство на винено грозде пред българските институции.

Ако вината на човека се установи в съда, го заплашват до 6 години затвор и глоба в размер до 5000 евро.

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