Апелативният съд – Пловдив остави за постоянно в ареста двете непълнолетни участнички в групата за побоя над Георги Кузев от Кричим, който след един час издевателства над него почина.
Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Мотивът за това искане е, че девойките не са участвали пряко в издевателството и убийството на Георги.
Прокуратурата възрази, че разполага с доказателства за участието им в побоя, като към събраните до момента материали са добавени и нови.
До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа, каза още прокурорът.
По думите на прокурор Стефани Черешова има нови доказателства, че двете не са били просто странични наблюдатели на случаващото се, а са участвали в побоя на жертвата.
От държавното обвинение изтъкнаха и опасност двете да се укрият.
Мотивите на съда ще съобщи по – късно пресцентърът на съда.
След решението на съда предстои двете да бъдат откарани в Сливенския затвор за изтърпяване на мярката.
Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания на обвиняемите за убийството.
Определението на Апелативния съд бързо стигна до протестиращите, които стояха пред сградата и реагириха с бурно удовлетворение.
Двете непълнолетни обжалваха мерките си за неотклонение пред Апелативния съд в града. Останалите трима обвиняеми младежи – двама на 16 години и на 14 години, не са обжалвали определението и ще останат задържани.
Съучастничките, на 15 и на 17 години, са обвиняеми заедно с трима младежи за безмилостния побой над 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, причинил смъртта на мъжа.
Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.
В края на миналата седмица Окръжният съд в Пловдив остави петимата в ареста поради изключителната жестокост на убийството, а съдия Петко Минев заяви, че по тялото на жертвата не е имало здраво място
Граждани и близки на убития 37-годишен Георги Кузев от Кричим излязоха на мирен протест пред Съдебната палата в Пловдив тази сутрин, настоявайки за спешни промени в Наказателния кодекс.