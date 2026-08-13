Лицата на непълнолетните обвиняеми са известни от видеоклиповете, които са си правили и качвали в нета.

Апелативният съд – Пловдив остави за постоянно в ареста двете непълнолетни участнички в групата за побоя над Георги Кузев от Кричим, който след един час издевателства над него почина.

Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор.  Мотивът за това искане е, че девойките не са участвали пряко в издевателството и убийството на Георги.

Прокуратурата възрази, че  разполага с доказателства за участието им в побоя, като към събраните до момента материали са добавени и нови.

До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа, каза още прокурорът.

По думите на прокурор Стефани Черешова има нови  доказателства, че двете не са били просто странични наблюдатели  на случаващото се, а са участвали в побоя на жертвата.

От държавното обвинение изтъкнаха и опасност двете да се  укрият.

Мотивите на съда ще съобщи по – късно пресцентърът на съда.

След решението на съда предстои двете да  бъдат откарани в Сливенския затвор за изтърпяване на мярката.

Множеството настоя, незвисимо от възрастта на обвиняемите  – да им бъде наложено най-тежкото наказание

Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания на  обвиняемите за  убийството.

Определението на Апелативния съд бързо стигна до протестиращите, които стояха пред сградата и реагириха с бурно удовлетворение.

Двете непълнолетни  обжалваха  мерките си за неотклонение пред Апелативния съд в града. Останалите трима обвиняеми младежи – двама на 16 години и на 14 години, не са обжалвали определението и ще останат задържани.

Съучастничките, на 15 и на 17 години, са  обвиняеми заедно с трима младежи за безмилостния побой над 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, причинил смъртта на мъжа.

Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

В края на миналата седмица Окръжният съд в Пловдив остави петимата в ареста поради изключителната жестокост на убийството, а съдия Петко Минев заяви, че по тялото на жертвата не е имало здраво място

 .Детайлите свързани с убийстовото,  като това, че нападателите са разбили главата на Георги и са ползвали раната му за за пепелник, а цигарите  си гасили върху тялото му,  доведе до изявление на Демерджиев, че ще се води „брутална борба с изродите, нормализиращи варварството“ и създаването на закон за борбата с радикализацията на подрастващите.
 По случая бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години.
 
От прокуратурата в Пловдив съобщиха, че други двама младежи – на 18 и на 17 г. са задържани и обвинени за нанесен побой на двама непалци.
 Вчера районният съд в града им наложи парична гаранция от 700 евро за пълнолетния , а за непълнолетния, присъствал на убийстовото на Кузев –  контрол от инспектор на  педагогическата стая.
Съдът мотивира определението си със  „скромно и минималистично обосновано предположение“, че младежите са извършили деянието, но няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.
Прокуратурата ще обжалва мерките.

Трагичната кончина на  Георги Кузев предизвика вълна от съчувствие и възмущения в цялата страна.

Граждани и близки на убития 37-годишен Георги Кузев от Кричим  излязоха на мирен протест пред Съдебната палата в Пловдив тази сутрин, настоявайки за спешни промени в Наказателния кодекс.

Демонстрацията се провежда паралелно със заседанието на Апелативния съд в града, който трябваше да реши дали да остави за постоянно в ареста двете момичета, част от групата младежи, обвинени за жестокото престъпление на Младежкия хълм.
Те настояват за налагане на тежки и  справедливи наказания на извършителите.
Не трябва да се примиряваме.  Ако ги пуснат тези хора ще са между нас с окървавените си ръце“, казва юристът Атанас Бояджиев.
Млади хора от протеста  нарекоха  случилото се с Георги   “ ужасяващ пример на неуважение и поругаване на човешкия живот“.