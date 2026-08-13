Апелативният съд – Пловдив остави за постоянно в ареста двете непълнолетни участнички в групата за побоя над Георги Кузев от Кричим, който след един час издевателства над него почина.

Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Мотивът за това искане е, че девойките не са участвали пряко в издевателството и убийството на Георги.

Прокуратурата възрази, че разполага с доказателства за участието им в побоя, като към събраните до момента материали са добавени и нови.

До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа, каза още прокурорът.

По думите на прокурор Стефани Черешова има нови доказателства, че двете не са били просто странични наблюдатели на случаващото се, а са участвали в побоя на жертвата.

От държавното обвинение изтъкнаха и опасност двете да се укрият.

Мотивите на съда ще съобщи по – късно пресцентърът на съда.

След решението на съда предстои двете да бъдат откарани в Сливенския затвор за изтърпяване на мярката.

Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания на обвиняемите за убийството.

Определението на Апелативния съд бързо стигна до протестиращите, които стояха пред сградата и реагириха с бурно удовлетворение.

Двете непълнолетни обжалваха мерките си за неотклонение пред Апелативния съд в града. Останалите трима обвиняеми младежи – двама на 16 години и на 14 години, не са обжалвали определението и ще останат задържани.

Съучастничките, на 15 и на 17 години, са обвиняеми заедно с трима младежи за безмилостния побой над 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, причинил смъртта на мъжа.

Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

В края на миналата седмица Окръжният съд в Пловдив остави петимата в ареста поради изключителната жестокост на убийството, а съдия Петко Минев заяви, че по тялото на жертвата не е имало здраво място

.Детайлите свързани с убийстовото, като това, че нападателите са разбили главата на Георги и са ползвали раната му за за пепелник, а цигарите си гасили върху тялото му, доведе до изявление на Демерджиев, че ще се води „брутална борба с изродите, нормализиращи варварството“ и създаването на закон за борбата с радикализацията на подрастващите.