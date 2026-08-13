Независимото сдружение на прокурорите настоява ВСС да въведе още гаранции срещу служебен натиск преди вота

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Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори изпрати до Висшия съдебен съвет становище с предложения за допълване на Правилата за произвеждане на избори на членове на ВСС от професионалната квота.

Според НСБП приетите на 9 юли правила въвеждат важни гаранции за тайната на бюлетината, прозрачността на изборния ден и проверимостта на преброяването, но оставят недостатъчно защитена свободата, с която магистратите формират своя избор преди гласуването.

На първо място сдружението настоява за изрична забрана за използване на служебна, административна или кадрова зависимост за въздействие върху вота – чрез преки или косвени указания за гласуване, изискване на информация за намеренията или избора на магистрати или обвързването им скадрови и организационни решения.

Предлага се и специален механизъм за сигнали за натиск и вмешателство, включващ поверителен канал, незабавна проверка от определен компетентен орган и защита на добросъвестно сигнализиращите магистрати от неблагоприятни последици.

НСБП поставя въпроса и за предвидената в Правилата забрана на „отрицателна кампания срещу друг кандидат под каквато и да е форма“.

Според сдружението тя трябва да бъде прецизирана, така че недобросъвестната компроматна атака да бъде ясно разграничена от легитимната професионална критика към концепцията, професионалния опит, управленските решения, публичното поведение или пригодността на

кандидата за член на ВСС. Необходимо е да бъдат определени и редът за установяване на нарушенията и последиците от тях.

Четвъртото предложение е свързано с фактическата защита на тайната на вота. При секции с много малък брой действително гласували публичното

обявяване на резултатите може при определени обстоятелства да направи индивидуалния избор практически разпознаваем.

Според НСБП този риск следва да бъде оценен предварително и да бъде съчетана прозрачността на резултатите с действителната тайна на индивидуалния вот.

„Прозрачното преброяване гарантира, че подаденият глас ще бъде отчетен правилно. Свободният избор изисква гаранции, че този глас е бил формиран без натиск, страх или зависимост.“

УС на НСБП определя предстоящия избор като възможност за възстановяване на доверието в професионалното самоуправление и подчертава, че

формалната законосъобразност на процедурата не е достатъчна, ако тя не гарантира убедително свободния избор на всеки магистрати.

Пълният текст на Становището да ВСС: УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На 2 юни 2026 г. група прокурори и следователи постави пред Висшия съдебен съвет въпроса за необходимостта от допълнителни гаранции за свободен, честен и прозрачен избор на членове на ВСС от професионалната квота. Декларацията, подкрепена впоследствие от 122 магистрати, насочи вниманието преди всичко към свободното формиране на волята на избирателя – без външен или вътрешен натиск, субординационни указания, зависимости и опасения от неблагоприятни последици.

Приетите на 9 юли 2026 г. Правила на ВСС дават част от необходимия институционален отговор. Те въвеждат съществени гаранции за тайната на бюлетината, прозрачността на изборния ден, публичността и проверимостта на преброяването.

Остава обаче недостатъчно защитено другото измерение на честния избор – свободата, с която вотът се формира преди подаването на бюлетината

УС на НСБП счита, че именно в тази част Правилата следва да бъдат допълнени.

1. Защита срещу използване на служебна и йерархична зависимост правилата не съдържат достатъчно ясна забрана за използване на административно, служебно или кадрово положение за въздействие върху подкрепата за кандидат или върху начина на гласуване.

Необходимо е ясно да бъдат разграничени личната позиция и свободното участие в кампанията от въздействието, основано на служебна власт.

УС на НСБП предлага да бъдат изрично забранени преки или косвени указания за гласуване, изискване на информация за намеренията или избора на магистрати, обвързване на позицията им с кадрови или организационни решения и други форми на използване на служебна зависимост за влияние върху вота.

2. Механизъм за реакция при сигнали за натиск

Забраната на неправомерното влияние има практическо значение само ако съществува ясен механизъм за реакция.

Правилата не определят специален ред за подаване и разглеждане на сигнали за натиск или вмешателство в свободното формиране на изборната воля. Не е ясно кой извършва проверката, в какъв срок и как се защитава магистратът, който добросъвестно сигнализира.

УС на НСБП предлага ВСС да създаде достъпен и поверителен канал за такива сигнали, компетентен орган за тяхната незабавна проверка и гаранции срещу неблагоприятни последици за сигнализиращите.

3. Ясна граница между компромат и професионална критика

Правилата забраняват „отрицателна кампания срещу друг кандидат под каквато и да е форма“.

Принципът кандидатите да печелят доверие чрез идеи, професионални качества и интегритет заслужава подкрепа и продължава една от основните позиции, заявени още в Декларацията. Сегашната формулировка обаче е прекалено широка и пожелателна. Тя не разграничава недобросъвестната компроматна атака от легитимната критика към концепцията, професионалния опит, управленските решения, публичното поведение или пригодността на кандидата за член на ВСС. Откритият критичен професионален дебат не е „отрицателна кампания“. Той е условие за информиран избор.

Затова забраната следва да бъде прецизирана и да бъде уредено кой установява нарушенията, по какъв ред и с какви последици.

4. Фактическа защита на тайната на вота

Формалната тайна на бюлетината не винаги е достатъчна. В секции с много малък брой действително гласували публичното обявяване на резултатите може при определени обстоятелства да направи индивидуалния вот практически разпознаваем. ВСС следва да оцени този риск предварително и да предвиди механизъм, който съчетава прозрачността на резултатите с действителната защита на индивидуалния избор.

В заключение, УС на НСБП оценява положително въведените от ВСС гаранции за прозрачност, проверимост и достоверност на изборния резултат.

Те обаче не дават пълен отговор на въпросите, поставени от професионалната общност още преди началото на изборната процедура. Прозрачното преброяване гарантира, че подаденият глас ще бъде отчетен правилно. Свободният избор изисква гаранции, че този глас е бил формиран без натиск,

страх или зависимост.

Поради това УС на НСБП предлага ВСС да допълни Правилата с:

1. изрична защита срещу използването на служебна, административна или кадрова зависимост за въздействие върху вота;

2. специален механизъм за сигнали за натиск и вмешателство и защита на добросъвестно сигнализиращите магистрати;

3. ясно разграничение между недопустима компроматна кампания и легитимна професионална критика;

4. процедура за установяване и последици при нарушение на правилата за кампанията;

5. гаранции срещу косвено разкриване на индивидуалния вот в секции с малък брой гласували.

Предстоящият избор е възможност не просто да бъде избран нов състав на ВСС, а да бъде възстановено доверието в професионалното самоуправление.

За това не е достатъчно изборът да бъде формално законосъобразно проведен. Той трябва убедително да гарантира, че всеки магистрат е могъл да избира свободно.

Георги Балков,

Председател на УС на Независимото

сдружение на българските прокурори