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Внезапно си отиде бившият правосъден министър Антон Станков

De Fakto 13.08.2026 Без категория, Избрано Напишете коментар 289 Прегледа

Defakto.bg

Внезапно почина бившият правосъден министър  Антон Станков. Това е станало  днес във Военно-медицинска академия в София след кратко боледуване.

Станков беше министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски и председателстваше Висшия съдебен съвет за същия период.

Той е роден през 17 февруари 1966 година в Ямбол, а средното си образование завършва в политехническо училище „Васил Левски“ в Шумен през 1983 година.

Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски“ и се връща в Шумен.

През 1991 г. е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. – районен съдия в Шуменския районен съд. Работи като районен съдия в Софийския районен съд в периода 1994-1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд в периода 1997-1999 г.

Министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски, председател на Висшия съдебен съвет за същия период. След това той продължи с дейността си като юрист, член е на Софийската адвокатска колегия.

Съдия Антон Станков

Бeше  председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд, член на Юридическата комисия на БОК и на политическия съвет на НДСВ.

През 2025 година Училището за политика „Дими Паница“ предложи бившия министър на правосъдието за омбудсман, като кандидатурата му бе внесена в Народното събрание.

Отиде си един добър и достоен  мъж, казват колегите му. Беше от хората, които завинаги  остават “ твой“  приятел.

Сбогом, приятелю! Светлина по пътя!

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