АС – Бургас ще се произнесе за задържането под стража на областния лидер на ДПС Христо Широков за участие в ОПГ

Апелативен съд – Бургас ще разгледа в петък жалбата на Христо Широков, обвинен за участие в ОПГ заедно с длъжностни лица от ВиК, срещу мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета от окръжния съд.

Той е един от четиримата обвиняеми по разследването за организирана престъпна група, за която прокуратурата твърди, че е действала на територията на Бургаско и е включвала лица, свързани с ръководни позиции във ВиК-Бургас.

Той, заедно с бившия директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството, са обвинени в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

На 8 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за областния лидер на ДПС Христо Широков.

Ден по-рано прокуратурата официално обяви повдигнатите обвинения и намерението си да поиска постоянен арест за Широков. В същия ден той се завърна у нас от чужбина, където по думите на защитата му е провеждал лечение, и се яви доброволно в ОДМВР – Бургас заедно със своя адвокат.

Според държавното обвинение схемата е функционирала чрез манипулиране на водомери и изнудване на десетки хотелиери в района на Слънчев бряг и Равда. Разследващите твърдят, че събираните суми — между 10 000 и 30 000 лева от обект — са достигали до Широков, който е имал ролята да ги преразпределя.

За останалите трима заподозрени по същото разследване, сред които и бившият управител на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, магистратите вече определиха по-леката мярка „домашен арест“.