АС – Варна окончателно прекрати делото срещу Благомир Коцев и останалите и върна обвинителния акт на СГП

Варненският апелативен съд окончателно прекрати производството срещу кмета Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на кметската канцелария Антоанета Петрова, съобщи пресслужбата на съда.
Делото пред въззивната инстанция бе образувано по протест на прокурора срещу определение на Окръжен съд – Варна. С протеста бе поискана отмяна на съдебния акт и продължаване на съдопроизводствените действия.
След като се запозна с материалите по делото, в закрито заседание Апелативният съд намира протеста
за неоснователен по следните съображени :
В обстоятелствената част на обвинителния акт трябва да бъдат изложени фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в него. Необходимо е да бъдат посочени времето, мястото и начинът на извършване, както и фактическите обстоятелства, относими към признаците на престъплението.
Обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти за времето и начина на постигане на съгласието, кои лица са участвали и чрез какви конкретни действия всеки е изразил волята си за обща бъдеща престъпна дейност.
Налице е и вътрешно хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител в 51- вото Народно събрание.
Неясно е формулирана специалната цел на сговарянето – набавянето на имотна облага.
Не е ясно дали тя е за подсъдимите, за финансиране на бъдеща кампания на политическа партия, на която участниците симпатизирали, или и за двете цели. Не са индивидуализирани партията и изборната кампания, за които се твърди, че са предназначени средствата.
Въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда.
В обвиненията за искана облага има несъответствие между описаните в обстоятелствената част на обвинителния акт действия и участието на лицата, посочени в диспозитива като съизвършители. Липсва описание на конкретното участие на всеки подсъдим във всяко включено деяние.
Констатираните нарушения са съществени, тъй като засягат фактическите предели на обвиненията – времето и начина на извършване, обективната и субективната страна и конкретното участие на отделните подсъдими. Те ограничават правото им да узнаят в пълнота фактическото обвинение и да организират защитата си, констатира въззивната проверка.
Нарушенията са отстраними чрез ясно формулиране от прокурора на фактическите обстоятелства относно времето, начина, личното участие и субективната страна на деянията. Съдът и подсъдимите не могат да изяснят тези обстоятелства чрез тълкуване, допълване или избор между възможни фактически конструкции.
Макар въззивният съд да не споделя всички съображения на първата инстанция, установените отстраними съществени процесуални нарушения са достатъчни да обосноват прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.
Поради това атакуваното определение като краен резултат е правилно и следва да бъде потвърдено, а частният протест – оставен без уважение, заключва Апелативен съд – Варна.
Постановеният съдебен акт е окончателен.
След като бе върнат във Варна, кметът бе освободен от ареста под паричниа гаранциия от 200 000 лева, а на 30 юни т.г. съдебен съствът на ОС – Варна прие за основателни възраженията на защитниците, че няма никакви факти нито за престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от Благомир Коцев, няма дати и обстоятелства за твърдяните престъпления. Тоест прокуратурата е внесла един напълно негоден документ, по думите на адвоката на Коцев Ина Лулчева.
По–късно от съдебния протокол се видя, че от обвинителния акт съставът на окръжния съд, въпреки усилията, не разбира какъв е предметът на обвинеието.
Обвиненията
Според прокуратурата от юли 2024 г. до края на май 2025 г. във Варна и София обвиняемите са се сговорили да вземат подкупи и да вършат принуда с цел набавяне на имотна облага.
През октомври миналата година кризисно Coфийcĸa гpaдcĸa пpoĸypaтypa пoвдигнa нoвo oбвинeниe нa ĸмeтa нa Bapнa Блaгoмиp Koцeв и нa oбщинcĸитe cъвeтници за общо 12 престъпления, които очевидно не успява да опише.
Делото нашумя и с разпита на няĸoгaшният зaмecтниĸ на Коцев Диaн Ивaнoв, ĸoйтo пoд нaтиcĸ бe дaл пoĸaзaния cpeщy нeгo, a cлeд тoвa ce oтpeчe oт ĸaзaнoтo и зaяви, чe e бил зaплaшвaн oт шeфa нa aнтиĸopyпциoннaтa ĸoмиcия Aнтoн Cлaвчeв, че ако не говори какво трябва, отива за девет месеца в ареста, след които и децата му няма да го познаят.
СГП тихомълком е прекрати „разследването“ на очевидно престъпление.
Грижа за свидетелите
И двете зaщитeни cвидeтeлĸи Билянa Яĸoвa и Пламенка Димитрова получиха лична охрана, която се плаща от данъкоплатците. Яĸoвa, която не спира дa пишe жaлби срещу Блaгoмиp Koцeв и да иска задържането му под стража – защото била депресирана и се страхувала от него. След като получи охраната се оплака на съда, че пък била шпионирана от нея в полза на кмета.
Bидимo дeлoтo cpeщy Блaгoмиp Koцeв e oбceбилo cвидeтeлĸaтa, за която на едно от заседанията се разбра, че е бившa oбщинcĸa cлyжитeлĸa oт вpeмeтo нa ĸмeтa Ивaн Πopтниx и е била уволнена от Коцев зa нeизпълнeниe нa cлyжeбнa зaпoвeд. От тогава тя не спира да пише срещу Коцев, да иска задържането му и отстраняване от поста.
МВР трябваше да бъде осъдено, за даде информация колко струва на данъкоплатците защитата на двете прокурорските свидетелки.
Oт пресата нayчихме, че пpeдceдaтeлĸaтa нa cъдeбния cъcтaв Светла Даскалова по дeлoтo cpeщy Блaгoмиp Koцeв, cиcтeмнo yдoвлeтвopявa иcĸaния зa вpeмeннo пpeĸpaтявaнe, a cлeд тoвa възcтaнoвявaнe нa дeнoнoщнaтa физичecĸa oxpaнa нa двeте ĸлючoвитe cвидeтeлĸи – Пламенка и Биляна, за да не бъдат притеснявани в почивните дни от охраната, която сами са поискали. Фрапантен щрих е как по жалба на Якова
прокуратурата се втурна да проверява дарителите на фондацията,
събрала спешно 200 000 лева за паричната гаранция на Коцев.
След като съдията от СРС Васил Петров постанови, че дори злоупотребите имат граници и отказа да вдигне банковата тайна за сметките на фондцията, друг съдия – Ванина Младенова – разреши това. Така прокуратурата получи карт бланш да научава кой и защо е дарил лични средства в полза на варненския кмет, въпреки, че „обикновените дарители – физически лица, когато боравят с малки суми, не са длъжни да декларират произход на средствата“.
Това дело нашумя с друг от тайните свидетели на прокуратурата – украински бизнесмен, чието име се свързва с незаконния град „Баба Алино“, и за когото се твърди, че е бил гонен от страната и върнат скоро след това от ДАНС, когото прокуратурата е приобщила към групата на ценните прокурорските свидетели, които досега не й свършиха заръчната работа.