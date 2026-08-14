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Асоциацията на прокурорите в България подкрепя промените в НПК, внесени от правителството

De Fakto 14.08.2026 Законът Напишете коментар 151 Прегледа

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Асоцияциата  на прокурорите в България подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вх. № 52-602-01-31/28.07.2026 г., внесен в Народното събрание от Министерския съвет.

Научно-експертният съвет към АПБ представи пред Комисията по правни въпроси становище, в което оценява положително предложените решения за по-бързо, предвидимо и ефективно наказателно производство.

АПБ подкрепя разширяването на електронното връчване и в досъдебната фаза. Промяната ще ускори комуникацията, ще намали административната натовареност и ще осигури по-добра проследимост на процесуалните действия.

Подкрепа заслужава и възможността очевидни фактически грешки в обвинителния акт да бъдат поправяни в разпоредителното заседание, когато не се изменя обвинението по същество и правото на защита остава гарантирано. Така техническа неточност няма да води до ненужно прекратяване на съдебното производство и връщане на делото.

Положително се оценяват и предложенията за ускоряване на съдебното производство при неоправдано бездействие, както и за ограничаване на случаите, в които делата по глава двадесет и осма от НПК се връщат на прокурора без действителна процесуална необходимост.

„Подкрепяме промени, които дават практически решения на установени проблеми. Ефективността и справедливостта са на една страна. Добрият процесуален закон трябва едновременно да ускорява производството и да гарантира правата на участниците“, заяви председателят на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка.

АПБ предлага в хода на законодателната процедура да бъдат допълнително прецизирани правилата за уведомяване на наследниците на починал пострадал, режимът при технически проблеми с електронното връчване и разграничението между очевидна фактическа грешка и изменение на обвинението.

Според Асоциацията тези уточнения ще ограничат риска от нееднаква практика и ще подпомогнат устойчивото прилагане на новата уредба.

Позицията на АПБ е ясна: по-малко ненужен формализъм, повече предвидимост и по-ефективно правосъдие при пълно гарантиране на правата на участниците.

 

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