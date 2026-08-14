Съдът остави в ареста областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в ОПГ и събиране на такса „спокойствие“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Той е обвинен като участник в организирана престъпна група заедно с четири служебни лица от ВиК-а Бургас.

Според прокуратурата над 30 управители и представители на хотели са посочили, че е имало схема за манипулиране на водомери за отчитане на вода и за рекетиране на абонати.

Групата е действала на територията на областта от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Твърди се, че тя е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления.

По делото са обвинени общо четирима души. Освен Широков, другите трима са директорът на ВиК Цветан Мирчев и двама негови подчинени.

Според събраните данни четиримата събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството.

Останалите трима в петък бяха освободени под „домашен арест“. Предвиденото наказание за участие в подобна организирана престъпна група е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Магистратите посочват, че на този етап от разследването има достатъчно данни, които обосновават подозрението за съпричастност на Широков към престъпната група. Съдът уточнява, че при разглеждането на мярката за неотклонение не решава въпроса за вината и не преценява дали доказателствата са достатъчни за осъдителна присъда.

Според съда от дъбраните до момента доказателства са очертани трайни връзки между обвиняемите, разпределение на функции и възможност действията им да бъдат координирани. За Христо Широков са събрани данни, че е имал ръководна и лидерска роля в разследваната дейност. Именно това е сред основните аргументи той да остане в ареста.

При по-лека мярка съществува реален риск Широков да повлияе на свидетели, да участва в съгласуване на версии с останалите обвиняеми, да попречи на разследването или да продължи сходна престъпна дейност. Съдиите отчитат и опасност обвиняемият да се укрие, като посочват тежестта на обвинението и размера на наказанието, което може да получи при евентуална осъдителна присъда.

Съдът приема още, че разследването е в сравнително ранен етап и ограничаването на контактите на Широков с останалите обвиняеми и други лица е необходимо, за да се предотврати евентуална намеса в наказателното производство.

Според адвоката на Широков процесът се политизира и разследването се води тенденциозно.

Самият Христо Широков поиска по-лека мярка, за да се грижи за семейството си и за обществените си дейности.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.