САП протестира решение на САС, с което е намалена присъда от „доживотен затвор без замяна“ на „доживотен затвор“

Софийската апелативна прокуратура протестира решението на Софийския апелативен съд за изменение на наказанието на подсъдим за умишлено убийство, извършено при опасен рецидив
Софийската апелативна прокуратура внесе протест във Върховния касационен съд срещу решението на Софийския апелативен съд, с което осъдителната присъда спрямо подсъдимия за умишлено убийство е изменена в частта относно формата на вината и наказанието – от „доживотен затвор без замяна“ в „доживотен затвор“.
На пострадалата е била причинена съчетана травма на тялото, състояща се от увреждания на главата, мозъка, лицето и шията, както и мекотъканни травми в различни области на тялото.
Подсъдимият е извършил деянието по-малко от два месеца след освобождаването си от затвора на 02.09.2024 г., след изтърпяване на 19-годишно наказание „лишаване от свобода“, наложено му за друго умишлено убийство.
Прокуратурата настоява наказанието за тежкото умишлено престъпление, извършено от подсъдимия М.Ц. при условията на опасен рецидив, да бъде „доживотен затвор без замяна“.