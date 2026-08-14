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САП протестира решение на САС, с което е намалена присъда от „доживотен затвор без замяна“ на „доживотен затвор“

De Fakto 14.08.2026 Без категория Напишете коментар 190 Прегледа

Defakto.bg

Софийската апелативна прокуратура протестира решението на Софийския апелативен съд за изменение на наказанието на подсъдим за умишлено убийство, извършено при опасен рецидив

Софийската апелативна прокуратура внесе протест във Върховния касационен съд срещу решението на Софийския апелативен съд, с което осъдителната присъда спрямо подсъдимия за умишлено убийство е изменена в частта относно формата на вината и наказанието – от „доживотен затвор без замяна“ в „доживотен затвор“.

Нападението е извършено на 28 октомври 2024 г. вечерта в столичния квартал „Младост“ от  43-годишния Михаил Цеков.

На пострадалата е била причинена съчетана травма на тялото, състояща се от увреждания на главата, мозъка, лицето и шията, както и мекотъканни травми в различни области на тялото.

Подсъдимият е извършил деянието по-малко от два месеца след освобождаването си от затвора на 02.09.2024 г., след изтърпяване на 19-годишно наказание „лишаване от свобода“, наложено му за друго умишлено убийство.

Убитата е 77-годишна жена, която се прибирала след работа в секционна избирателна комисия.  Тя е била пребита до смърт.
През февруари Софийският градски съд призна Цеков за виновен и му наложи най-тежкото възможно наказание – доживотен затвор без право на замяна.
По – късно Софийския апелативен съд промени тази част от присъдата. Магистратите приеха, че убийството е извършено при евентуален, а не при пряк умисъл, и замениха наказанието с доживотен затвор. Софийската апелативна прокуратура протестира тази присъда.

Прокуратурата настоява наказанието за тежкото умишлено престъпление, извършено от подсъдимия М.Ц. при условията на опасен рецидив, да бъде „доживотен затвор без замяна“.

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