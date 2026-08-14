Управленската програма на ПБ: промени в Конституцията, изчистване на „домовата книга“, засилена отговорност на главния прокурор и още

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С управленската си програма „Прогресивна България“ предлага сериозни конституционни промени, свързани с т.нар. домовата книга, реформа във Висшия съдебен съвет, отзоваване на конституционни съдии, гарантиране на правото да плащаме в брой, засилена отговорност на главиня прокурор.

Програмата е мащабна, в случая информираме за част от предвижданите промени, свързани със съдебната власт и една очаквана промяна в Конституцията, която не получи обществено одоберие при ремонта през 2023 г.

Предвижда се възстановяване на правото на президента сам да определя премиер и служебното правителство, а не да избира от ограничен брой лица по правило назначавани от съответните управляващи.

Измененията предвиждат да въведат квалифицирано мнозинство от 3/5 при избор на членовете на ВСС за постигане на институционален консенсус.

Предлага се конституционен механизъм за оспорване на актовете на ВСС пред независим орган, който гарантира върховенството на правото.

С конституционни промени ще се въвежда възможност за предсрочно освобождаване на членове на ВСС от съответните квоти при извършване на тежки нарушения или обективна невъзможност за изпълнение на функциите. Също и „въвеждане на ротационен принцип на обновяване на състава, по модел, сходен с Конституционния съд, с оглед гарантиране на приемственост и ограничаване на политическото влияние“.

Измененията трябва да въведат квалифицирано мнозинство от 3/5 при избор на членовете на ВСС със цел постигане на институционален консенсус. Предвижда се създаване на конституционен механизъм за оспорване на актовете на ВСС пред независим орган, гарантиращ върховенството на правото.

Предлага се да се въведат изрични основания и процедура за предсрочно освобождаване на съдия в Конституционния съд при тежки или системни нарушения, несъвместими със статута на длъжността.

Правителството обмисля да се преосмисли ролята, мястото и правомощията на Инспектората към ВСС, което също трябва да стане с промени в основния закон. Това се отнася и до предвиденото преразглеждане на статута, функциите и мястото на следствието в системата на съдебната власт.

Обмислят се конституционни промени в уредбата за мандатите на административните ръководители, условията за повторен избор, възрастта за освобождаване и основанията за предсрочно освобождаване.

Изменения са заложени и относно прехвърляне на управлението на недвижимите имоти на съдебната власт към министъра на правосъдието.

Заложена е и промяна в конституцията, с която да се гарантира „правото на разплащания в брой като елемент от икономическата свобода“ като защита на „финансовата свобода на потребителите и гарантиране на достъпа до алтернативни платежни средства чрез конституционна защита на плащанията в брой“.

„Да се възстанови нормалността в нашия модел на разделение на властите, създаден през 1991 година, що се отнася до структурата и състава на служебното правителство“, заяви пред БТВ проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право.

По повод една от съществените промени в Конституцията, която предлага ПБ да може да се отстранява конституционен съдия при тежки нарушения, е важно кой ще отстранява. Ако е самият съд, можем да се приеме. Но ако е орган извън КС, това е неприемливо“, заяви той.

.„Идеите могат да бъдат подкрепени. Но, както се казва, дяволът е в детайлите“, обобщи проф. Пламен Киров.

В програмата е записно още, че ще се повишава ефективността на наказателното правосъдие, при зачитане на презумпцията за невиновност и конституционните права на гражданите, укрепване на независимостта на съдебната власт, включително чрез ограничаване на законовите възможности за дългосрочно командироване на длъжности в съдебната система, ще бъде преструктуринан и съдебната карта.

Ще бъде разшири кръга от лица и органи, които могат да търсят съдебен контрол в хипотезите на обществено значими престъпления при отказ

от образуване на досъдебно производство, както и при прекратяване на вече образувано такова.

Докрая на годината ще има промяна в механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници, за да се гарантира пълна процесуална, йерархична и практическа независимост предвид констатираните проблеми, свързани с непълна уредба на процесуалните действия, липса на самостоятелен оперативен ресурс, липса на ясно разписан контрол и законодателни празноти.

Предвижда се да бъде увеличен и броят престъпленията, за които главният прокурор може да носи отговорност.

„Настоящата конституционна рамка създава определени ограничения пред възможностите за дълбока и последователна реформа в съдебната система и институционалния баланс. В тази връзка се предлага провеждането на мащабен обществен и професионален диалог за ключови конституционни промени, съобразени с правомощията на обикновеното Народно събрание“, е посочено в мотивите на правителството.

Срокът за промените е до 2030 г.

Цялата управленска програма тук