Апелативен съд въд – Велико Търново потвърди задържането под стража на четирима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил, водено под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Русе .

В ареста остават обвиняемите Иван и Спас Симонови – на 41 и 42 г, Спас Танев на 55 г. и Лъчезар Лападжов на 36 г.

Те са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления и за държане с цел разпространение на наркотични вещества – престъпления по чл. 321, ал.3 и чл. 354а, ал. 2 от НК.

Останалите трима обвиняеми не са обжалвали определените им от съда в Русе мерки за неотклонение. С мярка за неотклонение „задържане под стража“ остава и обвиняемият Валентин Младенов на 40 г., обвинен за ръководител на две организирани престъпни групи и за разпространение на наркотични вещества.

С мерки за неотклонение „домашен арест“ са русенецът Валери Белберов на 53 г. обвинен за ръководене на организирана престъпна група и разпространение на наркотични вещества, както и Стефан Маринов на 41 г., обвинен за участие в организирана престъпна група и разпространение на наркотични вещества.

Определението на Апелативен съд-Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе, съобщи агенция фокус.