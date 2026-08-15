СГС остави в ареста бащата, превозвал бебе и наркотици в автомобила си

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк „Гео Милев“ в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4 месеца на задната седалка.

Съдът намери, че е налице обосновано предположение за извършено престъплението, за което е повдигнато обвинение, а също и че е налице реална опасност да извърши друго престъпление, каза пред журналисти прокурор Мария Стоянова. Работата по случая продължава. Дори и на този ранен етап са събрани множество доказателства, добави тя.

В съдебната зала адвокатът на подзащитния посочва, че случаят е иницидент , мъжът по никакъв начин не е използвал детето си за прикритие на незаконна дейност, казlа адвокат Милен Дюлгеров, защитник на обвиняемия. По думите на адвоката, детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му.

От своя страна, обвиняемият поиска да бъде освободен, за да се грижи за децата си. Имал и магазини. Обвиняемият заяви, че не е използвал детето си за прикритие и ще съдейства за изясняване на обективната истина.

Според съда няма опасност обвиняемият Юлиан Николов да се укрие от органите на досъдебното производство, доколкото има установена самоличност и адрес, но е налице опасност от извършване на друго престъпление.

Мъжът бе задържан при мащабна специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) в столичния квартал „Гео Милев“ за разпространение на наркотични вещества.

Полицейските служители, спрели автомобила за проверка, усетили силна миризма на марихуана и предприели действия по претърсване, стана известно в съдебната зала. Намерени и иззети са различни по вид наркотични вещества с цел разпространение – кокаин, MDMA, коноп, амфетамин и метамфетамин. Според съда, обстоятелството, че на задната седалка е имало 4-месечно бебе, но това не е възпрепятствало обвиняемият да натовари наркотиците, свидетелства, че обвиняемият е със завишена степен на обществена опасност и адекватната мярка е „задържане под стража“.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от днес. При подадена жалба, заседанието на съда е насрочено за 20 август в 10:00 часа.